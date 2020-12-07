Mücbir ne demek? Mücbir sebep anlamı nedir? Mücbir TDK anlamı..

Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Instagram'dan ünlüleri konuk ederek yaptığı canlı yayını Mücbir Sebepler oldukça ilgi görüyor. Peki Mücbir kelimesinin anlamı nedir, mücbir sebep ne demek?

Günlük hayatın içerisinde zaman zaman karşılaştığımız mücbir kelimesini ilk kez duyanlar, bu kelimenin anlamını ve kökeninin hangi dile ait olduğunu merak ediyor.

Özellikle koronavirüs salgınında karantina günlerinde oyuncu Bartu Küçükçağlayan ve senarist Melikşah Altuntaş'ın gündelik magazin malzemelerini özgün üsluplarıyla yorumladıkları ve sayısız ünlünün konuk olduğu canlı yayınları Mücbir Sebepler ile birlikte, mücbir ne demek sorusu merak ediliyor.

MÜCBİR NE DEMEK?

Mücbir kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır.

Mücbir, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

TDK’ye göre mücbir kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- Zorlayıcı, zorlayan





MÜCBİR SEBEP ANLAMI NEDİR?

Mücbir sebep, hukukta bir görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte bulunan ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk, deprem, sel, savaş, ayaklanma gibi kişilerin önceden öngörebilmelerine olanak bulunmayan ve bu nedenle önüne geçilmesi mümkün bulunmayan, dış etkiler sonucu meydana gelen olayları ifade eder.

Mücbir sebep halinde, kişi ile meydana gelen sonuç arasındaki nedensellik bağının kalktığından, oluşan sonuca mücbir sebep oluşturan olayın yol açtığından ve iradesi dışında meydana gelen sonuç sebebiyle kişiye yüklenebilecek hiçbir kusurun bulunmadığından söz edilir.