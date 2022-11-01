Müge Anlı'daki estetikli dolandırıcı Mustafa İnce tutuklandı mı? İşte canlı yayında yaşananlar!

Türkiye günlerdir Müge Anlı'daki dolandırıcı Mustafa İnce'yi konuşuyordu. 50 milyonluk vurgun yapan Mustafa İnce olayında yeni gelişme yaşandı. Mustafa İnci tutuklandı mı? İşte detaylar...

ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Tuba ve Pınar Koçman kardeşlerin Mustafa İnce’den şikayetçi olmasıyla Türkiye kamuoyuna yansıdı.

Programda konuşan Tuba Koçman, “Mustafa İnce ile bir arkadaşımın aracılığıyla tanıştık. Beni kendisine aşık etti. ‘Yağ satarız bal satarız’ diyerek beni kandırdı. ‘Günlük 100 bin lira kazanıyorum. Bu işe 40 bin lira yatıran günde 2 bin lira kazanır’ dedi. Ben de inanıp tüm malvarlığımı verdim. Kardeşim Pınar’ı da dolandırmış. Kendisinden şikayetçiyim” dedi.

Koçman kardeşlerin dolandırıldıkları iddiaları üzerine programa başvuran çok sayıda Gaziantepli de Mustafa İnce tarafından dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu.

Dolandırdığı şahıslardan gelen paraları “Banka hesaplarım blokeli” diyerek farklı kişilerin hesaplarına havale ettiği ortaya çıkan Mustafa İnce’nin mağdurlardan satın aldığı ev, arsa ve tarlaları başkalarının adına tapuda kaydettiğini iddia eden mağdurlar, “Ödemeleri de başka hesaplar üzerinden alıp veriyordu” dedi.

Dolandırıcılıktan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıkan Mustafa İnce telefon dolandırıcılığından da tutuklanıp bir süre cezaevinde kaldığı ortaya çıkarken, sevgilisi Tuba Koçman, “Bir arkadaşım aracılığıyla tanıştım. Kısa sürede sevgili olduk. İşyerine her gün iki araba mal geliyordu. Sürekli ‘birini bul’ diyordu. Bana hediyeler aldı. Bu hediyeleri kazandığı parayla aldığını söylüyordu.

Beni evden alıp işe götürüyordu, işten eve götürüyordu. Sürekli dışarıya yemeğe götürüyordu. Kim olursa böyle aldanır. Paramı yatırmasını istiyorum. Sonra arkadaşlarım da para verdi, Mustafa hepimizi dolandırdı” diye konuştu.

Canlı yayındaki iddialar üzerine Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ilgili soruşturma başlatmış, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, Şehitkâmil ilçesinin Eyüpsultan mahallesinde muhtarlık bürosunun yanında toplanan vatandaşların yanına giderek şikayetlerini canlı yayın sırasında almıştı.

Çok sayıda vatandaş da yayın üzerine emniyete gelerek şikayetçi olmuştu. Yapılan başvurular üzerine Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri İnce’yi yakalamak için operasyon düzenledi.

Mustafa İnce tutuklandı mı?

Kırsal bir bölgede saklandığı tespit edilen İnce’yi yakalamak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Karşısında polisleri görünce kaçmaya çalışan Mustafa İnce, polisin havaya ateş açması üzerine teslim oldu.

Gözaltına alınan İnce, Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.