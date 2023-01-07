Canlı yayında Müge Anlı'nın bacaklarına bakarak gündeme gelen Sinan Sardoğan, küçük çocuğa istismardan gözaltına alındı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, her geçen gün bir başka akılalmaz olay ile gündeme geliyor.

Programa son olarak Sinan Sardoğan olayı damga vurdu.

Türkiye genelinde herkesin konuştuğu olayda, Arife Gökçe'nin kaybı araştırılırken, olayın şüphelisi olduğu düşünülen Sinan Sardoğan, izleyiciye ekran başında sinir krizi geçirtti.

Köyde yaşayan yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıkan Sinan Sardoğan Müge Anlı'yı da çileden çıkardı.

"Bacaklarıma bakma yararım beynini"

Müge Anlı canlı yayın sırasında bacaklarına bakan Sinan Sardoğan'a büyük tepki göstermişti. Müge Anlı, Sardoğan'a "Bacaklarıma bakma, yararım beynini" diyerek tepki gösterdi.

Müge Anlı'dan konuğa: Bacaklarıma bakma VİDEO ARŞİV



Gözaltına alındı

Dün akşam tüm Türkiye'de gönüllere su serpen bir olay yaşandı.

Sinan Sardoğan, küçük yaşta bir çocuğa istismar iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile dün akşam bulunduğu otel odasında gözaltına alındı.

Müge Anlı'yı çileden çıkartan Sinan Sardoğan gözaltına alındı VİDEO