Muğla açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 03.48'de 4.5 büyüklüğünde deprem oldu.

ensonhaber.com 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler bölgedeki şehirlerde büyük yıkıma yol açmış, enkaza dönen binlerce binada 50 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirmişti. Son dönemde Ege ve Akdeniz'de meydana gelen depremler de sıklaştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre Ege Denizi'nde saat 03.48'de 4.5 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Yerin 7.16 kilometre altında gerçekleşen depremin Muğla'nın Datça ilçesine uzaklığı 256.93 kilometre olarak belirlendi.