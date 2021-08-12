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    Muğla Köyceğiz yangını kontrol altına alındı

    Muğla Köyceğiz yangını kontrol altına alındı

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 14 gündür devam eden Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 12.08.2021 - 00:26
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 08:26
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    Ege ve Akdeniz'i etkisi altına alan ve günlerdir devam eden orman yangınları ülkeyi hüzne boğdu.

    Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 14 gündür etkisini sürdüren yangına havadan ve karadan müdahaleler aralıksız sürüyordu.

    14 GÜN SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

    Köyceğiz'den sevindiren haber bugün geldi.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında Köyceğiz yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

    SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    Kontrol altına alınan yangında söndürme çalışmaları sürüyor.

    Muğla Köyceğiz yangını kontrol altına alındı VİDEO

    Muğla Köyceğiz yangını kontrol altına alındı #1

    Muğla Köyceğiz yangını kontrol altına alındı #2

    Muğla Köyceğiz yangını kontrol altına alındı #3

    Muğla Köyceğiz yangını kontrol altına alındı #4

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