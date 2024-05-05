Muğla ve Adana'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 16 organizatör yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Adana'da gerçekleştirilen operasyonlarda 16 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

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ensonhaber.com

Düzensiz göçle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kalkan-21 operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

16 organizatör yakalandı

Yerlikaya, Muğla ve Adana'da gerçekleştirilen operasyonlarda 16 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi.

Muğla'da yakalanan 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü şüphelisinden 3'ü tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Adana'da ise yakalanan 7'si yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 11 şüphelinin 9'u tutuklanırken 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konuldu.