Muğla'da 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
İHA

Ülke genelinde düzensiz göçmenlerle mücadele kararlılıkla sürüyor.

Muğla'nın ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi.

5 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiler

Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.