Muğla'da 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

İHA
Ülke genelinde düzensiz göçmenlerle mücadele kararlılıkla sürüyor.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi.
5 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiler
Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.