Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını...
Ortakent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
EKİPLER OLAY YERİNDE
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Bölgedeki bir alışveriş merkezi güvenlik nedeniyle tahliye edildi.
KOLAY ULAŞIM İÇİN YOL KAPATILDI
Bodrum-Turgutreis kara yolu ise yangın söndürme araçları ile ekiplerin kolay ulaşım sağlayabilmesi için kapatıldı.
Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.