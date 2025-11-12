Muğla'da Emrah Kuran'ın ailesine şehadet haberi verildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü.

Uçakta bulunan 20 askerimiz ise şehit oldu.

Kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Kuvvetleri personeli Astsubay Emrah Kuran'ın Muğla'nın Milas ilçesi Ekinambarı Mahallesi'ndeki baba ocağına ateş düştü.

BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Askeri erkan tarafından Kuran'ın şehadet haberi ailesine verilirken oğlunun şehit haberini alan baba Osman Kuran, gözyaşlarını boğuldu.

"SEN ARTIK ŞEHİT BABASISIN"

Kuran'ın acı haberi, Muğla Garnizon Komutanı Albay Osman Macar tarafından babası Osman Kuran'a "Osman Amca, sen artık bir şehit babasısın." sözleriyle iletildi.

İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Kayseri Hava İndirme Tugayı'nda görev yapan Astsubay Emrah Kuran'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilirken, şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.