Muğla’da kuraklığın boyutu gözler önüne serildi Muğla’da bir yıl önce çekilen fotoğraf karesi ile bir yıl sonra çekilen fotoğraf karesi kuraklığın boyutunu gösterdi.

Kuraklık sorunu son yıllarda ülkemizi tehdit eden bir durum haline geldi.

Bu kapsamda dünyanın çıkılan değil inilen tek yaylası olma özelliğini taşıyan Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir yıl önce çekilen ve tamamen su ile kaplı Karabağlar Yaylası, bir yıl sonra aynı noktadan çekilen fotoğraf karesi arasında yüzde 100 değişim yaşanıyor.

Rize'den sonra en fazla yağış alan il: En kurak şehirlerde ilk sırada

Rize’den sonra en fazla yağış alması ile bilinen Muğla, Ege Bölgesi'nde en kurak iller arasında ilk sırada yer aldı.

Geçen yıl 10 Mart’ta kar yağışı nedeniyle yollar kapanırken, 13 Mart’ta içinde yüzlerce su kuyusunu barındıran Karabağlar Yaylası, bu yıl su kuyularında büyük düşüş yaşanıyor.

1 yıllık değişim gözler önüne serildi

Geçen yıl tamamen su ile kaplı olan Karabağlar Yaylası'nda bu araziler erken sürüldü.

Büyük oranda tütün üreticilerinin yer aldığı Karabağlar Yaylası'nın iç kesimlerinde ise yayla sakinlerinin kışlık üretimleri için sebze ekim çalışmalarına başladıkları görüldü.