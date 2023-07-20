Muğla'da otelde kalamayanlar plajda uyudu

İHA

Muğla'nın Marmaris ilçesi gözde tatil beldelerinden biri.

İlçedeki hava sıcaklığı ise 40 derecenin üstünde seyrediyor.

İlçedeki otellerde konaklama imkanı bulamayıp sokakta kalanlar, halk plajlarını otele çevirdi.

Bu durum, sabah erken saatlerde denize girmek isteyenlerin tepkilerine sebep oluyor.

Sabah güne denize girerek başlamak isteyen vatandaşlar şu cümleleri aktardı;

Buralarda bu insanları böyle yatıyor görmek hem üzücü hem de rahatsızlık verici. Bunlar kim neci, neden burada yatıyorlar, güvende miyiz? Merak ediyorum yetkililer buna çözüm bulamadı gerçekten içler acısı.