Muğla'da otomobil dükkana daldı, sürücü kayıplara karıştı

İHA

Muğla’nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yol kenarında park halindeki bir araca çarpan araç, savrularak kokoreç dükkanının camekanına daldı.

O ANLAR KAMERADA

Kazanın şiddetiyle iş yerinde büyük panik yaşanırken, içeride bulunanlar korku dolu anlar yaşadı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazadan sonra otomobilden inen sürücü, hiçbir şey olmamış gibi yaya olarak bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kazaya karışan araç bölgeden kaldırılırken işletmede maddi hasar meydana geldi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kazanın meydana geldiği noktada, kısa süre önce küçük bir kız çocuğunun bulunduğu ve çarpma anından hemen önce oradan ayrıldığı öğrenildi.

Jandarma, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.