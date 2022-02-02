Muğla'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor

Şiddetli yağış nedeniyle toprak kayması ve su baskınlarının ardından, son 24 saatte metrekareye 48 kilogram yağışın düştüğü Marmaris'te, bazı noktalarda ağaçlar devrildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan şiddetli yağışlar etkisini gösterdi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte metrekareye 85 kilogram yağışın düştüğü Menteşe ve Ula ilçelerinde de sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

TARIM ALANLARINI SU BASTI

Yolların suyla kaplandığı Karabağlar Yaylası'na ulaşım güçlükle sağlanıyor. Belediye ekiplerinin bölgede çalışmaları devam ediyor.

Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

TOPRAK KAYMASI YAŞANDI

Menteşe-Yılanlı kara yoluna toprak kayması nedeniyle kaya parçaları düştü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, araç geçişinin güçlükle sağlandığı yolu iş makineleriyle ulaşıma açmaya çalışıyor.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

İlçede bazı noktalarda ağaçlar devrildi. Derelerden akan çamurlu su, denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.