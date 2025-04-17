İHA

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, yaklaşık 8 yıl önce Mardin’den yola çıkarak önce Marmaris’e ardından Bodrum’a gelen Aslan Kalkay, geceleri sahilde uyuyup, gündüzleri çöp toplayarak yaşamını sürdürüyordu.

Konteynerlerden kağıt ve hurda toplayarak geçimini sağlayan 22 yaşındaki genç, sabah saatlerinde rastladığı bir poşetle hayatının dönüm noktasına ulaştı.

Kalkay’ın çöp konteynerinde bulduğu siyah poşetin içinden 6 çeyrek altın, 1 yarım altın, 2 altın zincir ve bir Osmanlı tuğralı madalyon çıktı.

Altınların gerçek olduğunu öğrenmesinin ardından doğruca polis merkezine giden genç, hepsini yetkililere teslim etti.

POLİSLER SAHİP ÇIKTI

Altınları teslim etmesiyle birlikte emniyet mensuplarının ilgisini çeken Kalkay’a, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli sahip çıktı.

Polisler kendi aralarında para toplayarak gencin temel ihtiyaçlarını karşıladı, ona bir cep telefonu aldı.

İlçe Emniyet Müdürü Darendeli ise Kalkay’a iş ve barınma imkanı sağladı.

Darendeli’nin girişimleriyle, Neyzen Tevfik Caddesi üzerindeki Musta Restoran’ın sahibi Murat Fatih Yıldız, Kalkay’ı işe aldı ve ona garsonluk eğitimi vermeye başladı.

“8 YILLIK SOKAK HAYATIM SONA ERDİ”

Yeni bir hayata adım atan Aslan Kalkay, ''8 yıllık sokak hayatım sona erdi, artık düzenli bir hayatım var. Polis arkadaşlar ve Murat Bey sayesinde çalışıyor ve barınıyorum. Bu herkesin yapması gereken bir şeydi. Haram lokma yemedim, helalden şaşmadım.'' diyerek yaşadıklarını anlattı.

“BU HERKESİN YAPMASI GEREKEN BİR ŞEY”

Altınları karakola teslim ettikten sonra hayatının değişeceğini beklemediğini dile getiren Kalkay, şöyle konuştu:

Karakola sadece teslim edip çıkacağımı düşünmüştüm. Ama bana çok sahip çıktılar. Şimdi evim, işim ve telefonum var. Herkese teşekkür ediyorum. Çöp toplayıcısıyım, sokaklarda kalıyorum. Dün veya iki gün önce bir çöpte değerli bir altın buldum. Bunu karakola teslim ettikten sonra sağ olsun polis arkadaşlar ve Murat Bey bana çok yardımcı oldular. Şu anda kalacak yerim var ve çalışıyorum. Hiçbir sorunum yok. Zaten bu herkesin yapması gereken bir şey. Aksi durumda bir insanın malını mülkünü elinden almak gibi oluyor, bu da hırsızlığa giriyor. Ben bugüne kadar yaklaşık 8 yıllık sokak hayatım boyunca hiçbir şekilde hırsızlık yapmadım ve yapmam da. Allah’a çok şükür her zaman helale yöneldim, haram yemedim. İnsanlara da bunu tavsiye ederim. Şu anda kalacak yerim var. Sağ olsun Murat Bey bana yardımcı oldular, bana kalacak yer verdiler. Şu anda çalışıyorum, hiçbir sorunum yok. Sağ olsunlar bana çok iyi bakıyorlar. Telefonum oldu, evim oldu, barkım oldu. Gerçekten polis arkadaşlara, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli’ye ve Musta Restoran’a tekrar çok teşekkür ediyorum.

“SADECE TESLİM EDER GİDERİM DİYE DÜŞÜNMÜŞTÜM”

Yaşadığı değişimi anlatan Kalkay, duygularını şöyle paylaştı:

Aslında hiç böyle bir şey düşünmemiştim. Sadece altını teslim eder ve karakoldan ayrılırım diye düşünmüştüm. Altını teslim ettikten sonra sağ olsun polis arkadaşlar beni karakolda bir süre bekletip, temel ihtiyaçlarımı karşıladılar. Telefon bile aldılar. Ben böyle bir yardım istememiştim ama ısrar ettikleri için kendilerini kıramadım. Kalacak yerimi ve çalışacak işimi bulduktan sonra artık hiçbir sorunum kalmadı. Şimdi hayatıma yeniden başlamak istiyorum. Eski hayatımı tamamen geride bırakıp, düzenli bir yaşam kurmak istiyorum. 8 yıllık bir sokak geçmişim var. Allah’ın izniyle sokak hayatım sona erdi. Sağ olsun Murat Bey de bana çok yardımcı oldu. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne de gerçekten çok teşekkür ediyorum.

RESTORAN SAHİBİ DE SAHİP ÇIKTI

Musta Restoran’ın sahibi Murat Fatih Yıldız da Kalkay’ın hikayesine kayıtsız kalmadı. Yaşadıkları süreci şu sözlerle aktardı:

Aslan kardeşimizi Bodrum Emniyeti sayesinde tanıdık. Dürüstlüğü beni çok etkiledi. Kendisine lojman, iş ve sosyal destek sağlıyoruz. Toplum olarak böyle insanlara sahip çıkmalıyız. Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli’ye de teşekkür ediyorum. Bodrum Emniyet Teşkilatı’nı bu hassas hareketlerinden dolayı tebrik ve teşekkür ediyorum. Aslan kardeşimizi bizlerle tanıştırdılar. Taleplerinin böyle bir kazanıma dönüştüğünü söylediler. Ben de sağduyuyla yaklaştım. Kendisiyle bundan sonra hem birlikte çalışacağız hem de birlikte hareket edeceğiz. Her konuda kendisine yardımcı olacağız; ister lojman olsun, ister konaklama, ister çalışma hayatı, ister arkadaşlık ortamı, her alanda destek olacağız. Ama öncelikle Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli’ye teşekkür ediyorum. Gerçekten çok hassas davrandılar. Kendilerine buradan selamlarımı iletiyorum. Bizler bugünlere zorlu şartlarla geldik. Bu yaşımızda, bu çalışma hayatında iş insanı olarak. Herkes çalışma hayatındaki insanlara yardımcı olursa, toplum olarak daha mutlu ve huzurlu oluruz. Aslan kardeşimizin bu davranışı gönlümü fethetti, öyle söyleyeyim. Bu hareketiyle takdirimi kazandı. Allah nasip ederse kendisiyle uzun yollar yürüyeceğiz.

Sokakta yaşam mücadelesi verirken vicdanıyla dimdik duran 22 yaşındaki genç, şimdi yeni bir hayatın ilk adımlarını atıyor.