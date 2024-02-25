Muğla'da şubat ayında deniz keyfi: Güneşi görenler sahile koştu Marmaris ilçesinde yaşayan bazı vatandaşlar güneşli havayı fırsat bilip denize girdi. Deniz suyunun sıcak olduğunu belirten bir kişi ‘yüzmeyi çok seviyorum yaz gibi ‘ dedi.

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İHA

Yurt genelinde soğuk hava ile mücadele edilirken Muğla'da durum farklı.

Kentte sıcak hava etkisini korumaya devam ederken Marmaris'e şubat ayında tatile gelen yerli ve yabancı turistler, güneşli havayı fırsat bilerek sahillere akın etti.

Sıcak havayı görünce sahile koştular

Bahar mevsimine erken giren Marmaris’te 20 derecenin üzerindeki güzel havayı fırsat bilen Marmaris'te yaşayan vatandaşlar, termoslarını ve sandalyelerini alarak halk plajlarını doldurup keyif yaptılar.

Bir grup vatandaş ise denize girerek güzel havanın tadını çıkardı.

Bazıları balık tuttu bazıları da spor yaptı

Bazı vatandaşlar deniz kıyısında olta atarak balık tutmaya çalışırken, bazıları ise sahil kenarında spor yaptı.

Anı ölümsüzleştirmek isteyenler ise cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

"Deniz çok güzeldi"

Deniz suyu sıcaklığının 22 derece civarında olduğu denize giren vatandaşlardan Mithat Tunçsoy "Kış olmasına rağmen su çok güzel, herkes girsin bence. Deniz biraz kirliydi ama yine de çok güzeldi" şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)