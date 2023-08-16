Muğla'da toplu ulaşıma yüzde 51 zam geldi 15 Ağustos'ya uygulamaya giren zam, öğrenci tarifesini 7,60 TL'den 9,90 TL'ye yükseltti. Sivil kart ücretleri ise 18,40 TL oldu.

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Büyükşehir ulaşım zamları cep yakmaya devam ediyor.

Bir zam haberi daha Muğla’dan geldi.

Kentte, toplu taşımaya tam olarak yüzde 51 zam yapıldı. Bu zam, 15 Ağustos’ta uygulamaya konuldu.

Öğrenci 9,90 TL oldu

Muğla’da il genelinde uygulanan şehir içi en kısa mesafe olan A grubu ücret tarifelerinden, elektronik karlı indirim (öğrenci) ücreti tarifesi 7,60 TL’den 9,90 TL’ye çıktı.

Elektronik kartlı sivil ücretleri ise 12,20 TL’den, 18,40 TL’ye çıktı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinin yoğun olarak kullandığı kampüs hattında ise 4,95 TL olan ücret, 6,90 TL’ye yükseldi.