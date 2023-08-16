Muğla'da toplu ulaşıma yüzde 51 zam geldi
ensonhaber.com

Büyükşehir ulaşım zamları cep yakmaya devam ediyor.

Bir haberi daha Muğla’dan geldi.

Kentte, toplu taşımaya tam olarak yüzde 51 zam yapıldı. Bu zam, 15 Ağustos’ta uygulamaya konuldu.

Öğrenci 9,90 TL oldu

Muğla’da il genelinde uygulanan şehir içi en kısa mesafe olan A grubu ücret tarifelerinden, elektronik karlı indirim (öğrenci) ücreti tarifesi 7,60 TL’den 9,90 TL’ye çıktı.

Elektronik kartlı sivil ücretleri ise 12,20 TL’den, 18,40 TL’ye çıktı.

Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinin yoğun olarak kullandığı kampüs hattında ise 4,95 TL olan ücret, 6,90 TL’ye yükseldi.