Muğla'da yangın çıkan antik kentte yaşayan yaşlı adam zar zor ikna edildi

Muğla'nın Yatağan ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde Stratonikia Antik Kenti'ne yakın bölgedeki zirai alanda yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Ekipler havadan ve karadan yaptıkları müdahale ile alevleri söndürdü.

BASTONUYLA YANGIN YERİNE GELDİ

Antik kent sınırları içerisindeki evinde yaşayan 94 yaşındaki duyma ve konuşma güçlüğü çeken Durmuş Tandır, bölgeye gelerek yangın bölgesindeki bahçelerini görmek istedi.

Yandığını düşündüğü bahçelerine gitmek isteyen yaşlı adam, çevredekilerin uyarıları ve bahçelerinin zarar görmediğine ikna olarak ile yangın bölgesinden uzaklaştırıldı.

94 yıldır burada yaşadığını ifade eden Tandır, "Her yer yanmış, burada benim bahçelerim vardı" diye konuştu.