Muğla'da hava sıcaklıkları ve rüzgarın etkisiyle çıkan yangının drone çekimi ile çıkan görüntüler, yürekleri dağladı.

31 Temmuz'da çıkan orman yangınında yanan binlerce hektar ormanlık alan, drone ile havadan görüntülendi.

Drone pilotu Emrah Kılıç, orman yangınları ve sonrasını yarış drone'u ile görüntüledi. Bodrum İçmeler ve Çökertme civarındaki orman yangınları ve sonrasını görüntüleyen Kılıç'ın hazırladığı klip, dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

KAPKARA HALİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Yangın sonrasında çökertme civarındaki ormanların küle dönmüş hali çekilen görüntülere yansırken, geçmişte yemyeşil olan binlerce hektar alanın kapkara hali yürekleri dağladı.

Muğla'daki yangının yarış drone'u ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı VİDEO

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kılıç’ın hazırladığı klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.



