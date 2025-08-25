Muğlalı bir vatandaş isyan etti: Yetmedi mi tatiliniz

Muğla, Türkiye'nin gözde turizm merkezleri arasında yer alıyor.

Yerli ve yabancıların gözdesi olan Muğla'ya yaz aylarının sonunda da girişler sürüyor.

Muğla'da yaşayan bir vatandaş ise gelenlere tatlı-sert isyanda bulundu.

ŞİVESİYLE KONUŞTU, "YETER" DEDİ

Muğlalı bir vatandaş şivesiyle, kente akın eden yerli turistlere tepki gösterdi.

"Yetiversin gari. Yemedi mi mi tatiliniz, gidin evlerinize." diyen vatandaş, konuşmasına araç kullanırken şöyle devam etti:

"NE VARMIŞ ŞU MUĞLA'DA"

"Ne varmış şu Muğla'da, gidin gari evinize, yuvanıza, kendi memleketimizde denize giremiyoruz. Bizi düşünün biraz yeter gari hadi gidin. Denize giremiyoruz."

ARAÇ TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Seyir halideki aracında video çeken Muğlalı vatandaş, kente gelişlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini ve araç trafiği olduğunu da kaydetti.