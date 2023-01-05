Muhalafet partilerinin kanun tekliflerine verdiği değişiklik önerileri

Muhalefet partilerinin TBMM'de görüşülmekte olan kanun tekliflerine verdiği kelimelerdeki değişiklik önerileri, tartışma konusu yarattı.

TBMM Genel Kurulu, bugün Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu Teklifi, emekli ve memur maaşı zammı konularını görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Genel Kurul'da yapılan görüşmeler sırasında, muhalefet partileri kanun tekliflerinde bazı değişikliklerin yapılması için öneride bulundu.

Muhalefetin tartışma yaratan önergeleri

Muhalefet partilerinin "Geçen" ifadesi yerine "yer alan", "kanunda" ifadesi yerine "yasada", "Şunlardır" yerine "Bunlardır" gibi terimsel önerilerin yapıldığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada çokça paylaşılan teklifler, yeni bir tartışma konusu yarattı.

"Muhalefetin eşsiz ve derin katkılarına minnettarız"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM üyesi Ahmet Özdemir'in paylaştığı önergeleri kendi hesabından da paylaşarak "Muhalefetin eşşiz ve derin katkılarına minnettarız (!)" notunu düştü.