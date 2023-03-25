Muhalefet liderlerinin eğitim durumu ve hayatlarına yansıması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mezuniyet belgeleri paylaşıldı. Eğitiminde gösterdiği başarı hayatına da yansıdı. Peki muhalefet liderleri akademideki başarılarını gerçek hayatta gösterebiliyor mu?

Haber Merkezi

Türkiye ne zaman seçime gitse gündeme getirilen konulardan biri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitim hayatı.

İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın üniversite hayatına ilişkin tüm belgeleri paylaşarak konunun üzerini net bir şekilde kapattı.

Bu yalanın peşinde sürüklenenler, gördükleri belgelerle sessizlik içerisine girdi.

Konuyla ilgili atılan tweetler silindi, pişmanlıklar yüzlere yansıdı.

Yalanın gündeme gelmesinde muhalefet partilerinin payı büyük.

Peki bu partilerin liderlerinin eğitim hayatıyla ilgili neler biliniyor.

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Meral edilenlere bilgilere kısaca göz atalım;

Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Maliye bölümünden mezun oldu.

SSK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde sistemi çökertti. İnsanlar cesetlerini hastanelerde rehine bırakır duruma düştü.

Hesap uzmanı olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu döneminde SSK tarihinin en kötü günlerini geçirdi.

Ahmet Davutoğlu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu.

7 dil biliyor ancak iletişim konusunda pek de becerili olduğu söylenemez.

Çok fazla konuştuğu gerekçesiyle yakın çevresi ondan zamanla uzaklaştı.

Siyaseten verdiği kararlar tartışıldı. Güvenilen isim olarak getirildiği makamlara ihanet etmekle suçlandı.

Krizi çözmek için Suriye'ye giden son isim oldu; Suriye'de 12 yıldır iç savaş var.

Ekrem İmamoğlu

Müteahhit bir babanın oğlu olan Ekrem İmamoğlu, babasının izinden gitmek istedi.

Ailesi İnşaat Mühendisliği okumasını istedi ancak kazanamadı. Çare, özel üniversitede bulundu. KKTC'de İngilizce İşletme okudu.

Mezun oldu ancak İngilizce yaptığı ikili görüşmelerde "I'm okey" diyebilecek bir seviyede.

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Bilkent Üniversitesi'nden mezun oldu. Muhalefetin oluşturduğu 6'lı masada oturuyor ancak ne yaptığı konusunda kimse pek de bilgi sahibi değil.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ODTÜ'den mezun oldu.

Ankara'da aile işletmesinde çocuk bezi satarken AK Parti döneminde çeşitli bakanlıklarda görev aldı. İstediği koltukları alamayınca kendi partisini kurup karşı tarafa geçti.