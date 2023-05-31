Muhalefet seçim sürecinde rakı reklamıyla seçim propagandası yaptı Bir rakı firmasının seçimler öncesi muhalefetin kazanması halinde nasıl kutlama yaılacağına ilişkin yayınladığı reklam yeniden gündem oldu.

ensonhaber.com Türkiye seçim sürecini tamamladı... Cumhur İttifakı 14 Mayıs’ta Meclis çoğunluğunu 28 Mayıs’ta ise Cumhurbaşkanlığı seçimini zaferle noktaladı. Millet İttifakı’nın seçimdeki başarısızlığı sonrasında ‘istifa’ söylentileri ve çağrıları yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Muhalefet karıştı CHP’de ertelenen kurultayın yapılması için görüşme trafiği sürerken Millet İttifakı ortaklarından İyi Parti’de de aynı durum söz konusu. Kazanmak için her türlü argüman kullanıldı Seçim süreci boyunca ise muhalefet cephesi seçimlerden galip gelebilmek adına her türlü argümanı kullandı. Özellikle bazı ticari firmalar muhalefetin seçimlerden zafer elde edeceği inancıyla siyasi söylemlere girişti. Rakı reklamından medet umdular Bir rakı markası yayınladığı Cumhuriyet'in 100. yılı temalı reklamını seçimler üzerinden kurgulamıştı. "O gün geldiğinde nasıl kutlayacağız" Reklamda ise "O gün geldiğinde nasıl kutlayacağız, böyle kutlayacağız, sarılıp yeniden başlayacağız..." sloganlarıyla seçmenlere mesaj verildi. Muhalefeti destekleyen birçok seçmende yayınları reklamı hesaplarından paylaşarak bu şekilde kutlama yapacağız vurgusu yapmıştı.