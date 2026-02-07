"Muhalefet ülkeyi yönetmeye hazır mı" anketi

- Ankete göre katılımcıların yüzde 60,8'i muhalefetin ülkeyi yönetmeye hazır olmadığını düşünüyor.
Muhalefet kanadının ısrarla erken seçim talep etmesi sonrası anket şirketleri de Türkiye'nin nabzını tutmaya devam ediyor..
MetroPOLL araştırma şirketi, son yaptığı ankette vatandaşlara, "Muhalefet partilerinin Türkiye'yi yönetmeye hazır olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.
YÜZDE 60,8 "HAYIR" DEDİ
15-21 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan ankete katılanların yüzde 37'si bu soruya "Evet" cevabını verirken, yüzde 60,8 "Hayır" dedi.
Katılımcıların yüzde 1,8'i ise fikir beyan etmedi.
KARARSIZLAR AZALDI
Öte yandan anketlere damga vuran "Kararsızlar", son ankette de öne çıktı. Daha önce yüksek olan "Fikrim yok" yanıtının düştüğü gözlemlendi.