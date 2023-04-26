Muhalefete destek azalıyor! Meral Akşener ve Mansur Yavaş Kayseri'de ilgi görmedi... Muhalefet ortakları Meral Akşener ve Mansur Yavaş, Kayseri'de miting düzenledi. Miting alanı boş kalırken, vatandaşlar siyasi isimlere ilgi göstermedi.

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Türkiye'de seçim heyecanı hakim...

18 gün sonra sandığa gitmeye hazırlanan vatandaşlar, siyasi gündemi tek solukta takip ediyor.

Cumhurbaşkanı adayları ve ittifak ortakları ise kalan süreci il ve ilçe mitingleriyle değerlendiriyor.

Partiler, hemen hemen her gün farklı şehirlerde vatandaşlara sesleniyor.

Bu kapsamda Meral Akşener ve Mansur Yavaş Kayseri'ye gitti.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Konya mitinginde hüsrana uğrayan Akşener, durumun bir benzerini daha yaşadı.

Kayserililer ilgi göstermedi

Kayseri'deki miting alanında hazırlıklar sona ererken, Akşener eline mikrofonu alarak konuşmaya başladı.

Bu sırada meydandaki vatandaşların ilgisizliği dikkat çekti.

Kayseri'deki vatandaşlar, Akşener mitingine ilgi göstermedi.

Alanın büyük bir kısmının boş kaldığı görülürken, bu anlar sosyal medyada paylaşıldı.

İlgi azalıyor

Bir diğer yandan muhalefet ittifakına ilginin gün geçtikçe azaldığı Konya örneği ile destekleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda Konya'yı ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu yoğun ilgi ile karşılaşmıştı.

23 Nisan günü Konya'ya giden muhalefetin bir diğer ortağı Meral Akşener'in ise mitingi boş kalmıştı.

Bir aydan az sürede gerçekleşen iki miting karşılaştırıldığında, muhalefete desteğin azalması dikkatlerden kaçmadı.