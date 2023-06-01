Muhalefete yakın ekranlarda Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları

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Türkiye'de tarihi seçimin yankıları sürüyor.

İktidar yeni dönem için hazırlıklarına başlarken muhalefette gerilim günden güne büyüyor.

Büyük bir hezimet yaşayan ana muhalefet CHP'de sular durulmuyor.

CHP'de bugün 5 saat süren MYK toplantısından sonra 17 üyenin tamamı istifasını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu.

İstifalar kabul edilirken Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi CHP tabanında ve muhalif medyada adeta yaylım ateşine tutuldu.

İlk olarak Sözcü TV'de ana haber sunan Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısını yineledi.

Portakal, Kılıçdaroğlu'nun derhal istifa etmesi gerektiğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu bahanelere sığınıyor. 'Yalan söylediler, sahte video yaptılar, ithal seçmen, dezenformasyon’ var dedi. Bunlar bitti Kemal Bey.



YSK sonucu açıkladı. Bu sonucu değiştiremezsiniz. Sizin söyledikleriniz ben her gün tekrar ediyorum.



Bahane üretmemeniz gerekiyor. Sizin o koltukta oturmamanız gerekiyor, terk etmeniz gerekiyor. O koltukta oturursanız bu seçmeni tekrar ayağa kaldıramazsınız.



80 yaşında bu seçmeni ayağa kaldıramazsınız. En azından ben gelmem. Siz faturayı MYK’ya kesiyorsunuz. Neden sorumluluk almıyorsunuz? Bahane üretmeyin."