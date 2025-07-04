Muhalefetin yangın provokasyonu: Yine Türkiye'yi aciz göstermeye çalıştılar

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor...

Sadece Türkiye'nin değil Akdeniz havzasındaki hemen tüm ülkelerde, ormanlardan alevler yükseliyor.

İnsani kaynaklı olmakla birlikte aşırı sıcak hava gibi çevresel etkenlerin de neden olduğu yangınlar büyük alanlara yayılıyor.

Bu yıl özellikle İzmir orman yangını, felaketinin merkezi oldu.

MUHALEFET TROLLERİ YİNE YANGIN PROVOKASYONUNDA

1 haftaya yakın süredir İzmir başta olmak üzere Bolu'dan Antalya'ya çok geniş bir coğrafyada insan üstü bir mücadele var.

Havadan onlarca uçak ve helikopter yerden ise binlerce araç ve 10 binlerce personel, yangınları söndürmek için gece gündüz mücadele ediyor.

Bu insan üstü fedakar mücadele ise muhalif kesimin umurunda değil.

YİNE 'HELP TURKEY' ETİKETİ AÇTILAR

CHP ve Ekrem İmamoğlu'nun trolleri, her yangın felaketinde olduğu gibi yine harekete geçti.

Yaşananları dünyaya Türkiye'yi aciz göstermek için abartarak sosyal medya hesaplarından paylaşan troller, yine 'Help Turkey' etiketleri ile uluslararası kamuoyunda kara propagandaya başladı.