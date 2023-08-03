Muhalefette kaybedilen seçim tartışması sürüyor: Kılıçdaroğlu aday olmasaydı kazanabilirdik

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Seçimleri kaybeden muhalefette alınan sonuçların yankıları sürüyor.
Öyle ki seçimlerden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İyi Parti cephesi daha sonra masaya geri döndü.
Seçimlerin kaybedilmesiyle birlikte ittifakın diğer üyelerinden Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin itiraflar gelmeye başladı.
Bazı CHP'lilerin de dile getirdiği 'Kılıçdaroğlu aday olmasaydı kazanırdık' görüşünü, bu kez de İyi Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz dillendirdi.
Kılıçdaroğlu adaylığına değindi: Başka bir aday olsaydı kazanırdık
Haber Global ekranlarında Çağlar Cilara'nın sunumuyla yayınlanan 'Madde Madde Gündem' programına konuk olan İyi Partili Uz, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Seçim yenilgisinin sorumlularının tartışıldığı programda İyi Partili Uz, en büyük neden olarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığını gösterdi.
Rıdvan Uz, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası seçimin kaybedildiğini söyledi.
Seçimi Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kaybettirdi: Mansur Bey yüzde 62 oy alıyordu
Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığını kabul etseydi seçimin kazanılabileceğini belirten Uz, "Mesela Mansur Bey yüzde 62 oy alıyordu. Yüzde 17 İyi Parti’nin oyu vardı." dedi.
Bütün anketlerin ve verilerin diğer iki belediye başkanının adaylığı durumunda seçimleri kazandırdığını da sözlerine ekleyen İyi Partili Uz, şunları söyledi:
"Türkiye’yi karış karış gezen bir Meral Akşener vardı, halkı gezen, esnafı gezen. Bu doğrultuda kucağımıza fısıldanan vatandaşın söylediği bir şey vardı Kemal Bey aday olmasın, şu şu aday olsun. Sebebi de şuydu kazanma arsuzundaydı milletimiz, parlamenter sisteme dönme arzusuydu bu. Eğer bizim 2 belediye başkanı arkadaşımız adaylığı kabul etselerdi mesela Mansur Bey yüzde 62 oy alıyordu. Yüzde 17 İyi Parti’nin oyu vardı. Bütün anketler ve veriler buydu kazanılabiliyordu, ikinci turda da böyleydi"