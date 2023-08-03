Muhalefette kaybedilen seçim tartışması sürüyor: Kılıçdaroğlu aday olmasaydı kazanabilirdik Muhalefette kaybedilen seçimlere yönelik hesaplaşma sürerken İyi Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, "Kılıçdaroğlu aday olmasaydı seçim kazanılabiliyordu, sokakta vatandaş ‘Kemal Bey aday olmasın’ diyordu. Mesela Mansur Bey yüzde 62 oy alıyordu" şeklinde konuştu.

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Seçimleri kaybeden muhalefette alınan sonuçların yankıları sürüyor.

Öyle ki seçimlerden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İyi Parti cephesi daha sonra masaya geri döndü.

Seçimlerin kaybedilmesiyle birlikte ittifakın diğer üyelerinden Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin itiraflar gelmeye başladı.

Bazı CHP'lilerin de dile getirdiği 'Kılıçdaroğlu aday olmasaydı kazanırdık' görüşünü, bu kez de İyi Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz dillendirdi.

Kılıçdaroğlu adaylığına değindi: Başka bir aday olsaydı kazanırdık

Haber Global ekranlarında Çağlar Cilara'nın sunumuyla yayınlanan 'Madde Madde Gündem' programına konuk olan İyi Partili Uz, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Seçim yenilgisinin sorumlularının tartışıldığı programda İyi Partili Uz, en büyük neden olarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığını gösterdi.

Rıdvan Uz, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası seçimin kaybedildiğini söyledi.

Seçimi Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kaybettirdi: Mansur Bey yüzde 62 oy alıyordu

Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığını kabul etseydi seçimin kazanılabileceğini belirten Uz, "Mesela Mansur Bey yüzde 62 oy alıyordu. Yüzde 17 İyi Parti’nin oyu vardı." dedi.

Bütün anketlerin ve verilerin diğer iki belediye başkanının adaylığı durumunda seçimleri kazandırdığını da sözlerine ekleyen İyi Partili Uz, şunları söyledi: