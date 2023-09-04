14 ve 28 Mayıs'ta hedeflediği sonucu alamayan Millet İttifakı'nda iç hesaplaşmalar yaşanmaya devam ediyor.
İttifakın devamına dair henüz bir anlaşmaya varılmazken, İyi Parti cephesinde seçim mağlubiyetinin nedenleri araştırıldı.
Seçimlerde Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin beklenen etkiyi yaratamaması İyi Parti cephesinde mağlubiyetin başlıca nedenleri arasındayken, esas nedenin CHP ile HDP arasındaki ilişki olduğu belirtildi.
İyi Parti'de yerel seçim hesapları
Seçimlere CHP listelerinden giren Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin hem kendilerine güç kaybettirdiğini düşünen İyi Parti, 2024'te yapılacak yerel seçim hesaplarına başladı.
İyi Parti; CHP ile ittifak yapılması durumunda bazı belediye başkanlıklarının isteneceği aktarmış, daha sonra rest çekilerek seçime kendi adaylarıyla gireceklerini açıklamıştı.
Ancak tutarsız açıklamaları sonrası İyi Parti kapıyı da kapatmadı..
İyi Parti'nin ittifak şartı
Bu gelişmeler sonrası İyi Partili isimler, çıktıkları programlarda seçime ittifakla girilmesi halinde bazı belediye başkanlıklarının kendilerine verilmesi gerektiğini belirtmeye başladı.
Bunlardan biri de İyi Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker oldu.
"İttifak olacaksa Ankara İyi Parti'ye verilmeli"
Tv100 ekranlarında konuşan Beker, "Eğer bir seçim iş birliği olacaksa kesin ve kesin Ankara İyi Parti'ye verilmeli" dedi.
Beker, şu ifadeleri kullandı:
Eğer bir seçim iş birliği olacaksa kesin Ankara’nın İyi Parti’ye verilmesi lazım. O gün geldiğinde Mansur Bey gelir İyi Parti’nin adayı olur.
Nereden biliyoruz 3 ay sonra olmayacağını. Şimdi diyor ki 'Ben CHP'den adayım'. Diyelim ki olmadı Mansur Yavaş. Yarın dedi ki 'Ben aday değilim' dedi. Yani CHP'de de İyi Parti'de de aday olmayacak mı Ankara'da?!
Yani Ekrem Bey İstanbul'a aday olmazsa, yerine aday bulunmayacak mı?! Ben İyi Parti'ye hizmet etmiş biri olarak diyorum ki 'İş birliği olacaksa Ankara bu sefer İyi Parti'nin olsun. Bunu Ankara'da her İyi Partili ister bunu. Ben bunu istiyorum. Niye olmasın?