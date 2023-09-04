Muhalefette yerel seçim hesapları başladı! İyi Parti, CHP'den Ankara'yı istiyor Genel seçimlerde istediğini bulamayan muhalefet, yerel seçimler için yeniden ittifak pazarlıklarına başladı. Son olarak kendi adaylarını çıkaracağını duyuran İyi Parti, ittifak şartı olarak Ankara'nın kendilerine verilmesi gerektiğini belirtti.

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ensonhaber.com

14 ve 28 Mayıs'ta hedeflediği sonucu alamayan Millet İttifakı'nda iç hesaplaşmalar yaşanmaya devam ediyor.

İttifakın devamına dair henüz bir anlaşmaya varılmazken, İyi Parti cephesinde seçim mağlubiyetinin nedenleri araştırıldı.

Seçimlerde Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin beklenen etkiyi yaratamaması İyi Parti cephesinde mağlubiyetin başlıca nedenleri arasındayken, esas nedenin CHP ile HDP arasındaki ilişki olduğu belirtildi.

İyi Parti'de yerel seçim hesapları

Seçimlere CHP listelerinden giren Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin hem kendilerine güç kaybettirdiğini düşünen İyi Parti, 2024'te yapılacak yerel seçim hesaplarına başladı.

İyi Parti; CHP ile ittifak yapılması durumunda bazı belediye başkanlıklarının isteneceği aktarmış, daha sonra rest çekilerek seçime kendi adaylarıyla gireceklerini açıklamıştı.

Ancak tutarsız açıklamaları sonrası İyi Parti kapıyı da kapatmadı..

İyi Parti'nin ittifak şartı

Bu gelişmeler sonrası İyi Partili isimler, çıktıkları programlarda seçime ittifakla girilmesi halinde bazı belediye başkanlıklarının kendilerine verilmesi gerektiğini belirtmeye başladı.

Bunlardan biri de İyi Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker oldu.

"İttifak olacaksa Ankara İyi Parti'ye verilmeli"

Tv100 ekranlarında konuşan Beker, "Eğer bir seçim iş birliği olacaksa kesin ve kesin Ankara İyi Parti'ye verilmeli" dedi.

Beker, şu ifadeleri kullandı: