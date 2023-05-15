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14 Mayıs'ta sandık başına giden Türkiye bir kez daha tercihini Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

Rekor bir katılımın yaşandığı seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan birinci çıkarken Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,85'te kaldı.

Sonuçlar muhalif kesimde büyük hayal kırıklığına neden olurken vatandaşlar ikinci turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında seçim yapacak.

Sonuçların kesinleşmeye başlamasıyla birlikte sosyal medya hesabından canlı yayına geçen muhalif gazeteci Bahar Feyzan, CHP'nin başarısızlığını gözler önüne serdi.

Feyzan, şunları söyledi:

Biz CHP binasında hayretlerle izliyoruz. Ya da içerde Halk TV var, onu izliyoruz. Mahkumsun bir kere... Ama niye CHP verisel başka bir şey sunmuyor ki? Biz KRT izleyeceksek zaten evde izlerdik. Mısır patlatarak falan izlerdim yani. Ben niye oraya gidiyorum, daha sağlıklı bir veri alabilmek için. CHP'nin verilerini bulana kadar benim canım çıktı ya! CHP doğru dürüst veri paylaşmadı ki basınla, bizimle. Biz verileri zar zor bulduk.



Böyle seçim yönetilmez arkadaşlar. Skandal yani. Seçim yönetimi bir kişinin eline bırakılmış. O bir kişinin eline bırakılmış yönetim ve başka bir şey arkadaşlar bu. Ben orda, 'Pardon da CHP seçimi mi kazanmak istemiyor?' diye sordum. Ben CHP'yim, siz AK Parti'siniz; on seçime beraber giriyorsak ve ben onunda da kaybediyorsam, biz beraber miyiz? Bu soruları soruyor musunuz? Ben soruyorum şahsen. Bence insanlarda bu soruyu sormalı.