Muhalif medyanın uzaya gönderilen İMECE sessizliği Uzaya gönderilen Türkiye'nin yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İMECE'yi muhalif medya görmezden geldi.

ensonhaber.com

Türkiye için hayal olan her şey tek tek yapılıyor.

Yerli otomobil, yerli helikopter, yerli SİHA, yerli gemi derken şimdi de yerli gözlem uydusu İMECE hedefi başarıyla tamamlandı.

İlk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE saat 09.47'de uzaya fırlatıldı.

Dünyanın her yerinden görüntü alabilecek olan İMECE, milli savunma, afet yönetimi, tarım, ormancılık, çevre ve şehircilik başta olmak üzere pek çok alanda gözümüz olacak.

Bilgi birikimi kazandıracak

Ülkenin gelecekte sahip olacağı yeni uyduların yapı taşını oluşturan bu projeyle sahip olunan kritik uzay teknolojilerinin yanı sıra bu alanda yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimi kazanımı da sağlanmış olacak.

Proje kapsamında üretilen ekipmanların uzay tarihçesi kazanmasıyla Türkiye katma değeri yüksek sistemleri ihraç etme potansiyeli kazanacak.

CHP kızar diye yayınlamadılar

Tabii Türkiye'nin gelişmesini istemeyenler, projeleri görmezden gelmeye devam ediyor.

Medyada CHP tarafından fonlanan yayın organları bu tarihi güne tanıklık etmek yerine yapılan projeleri durdurma sözü verenleri yayınladı.

Bu durum CHP'nin önemli isimlerinden biri olan Engin Altay'ın şu sözlerini akıllara getirdi:

Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu kardeşim.