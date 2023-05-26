Uzun süredir ülke gündemini tutan seçim konusu, 2 gün sonra nihai karara bağlanıyor.
14 Mayıs seçimleri ikinci tura kalırken, Türkiye 28 Mayıs günü yeniden sandığa gidecek.
Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında, yeniden defalarca yenilgiye uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu var.
İlk tur sonrasında ittifaklar yeniden şekillenirken, yüzde 5,17 oy oranına sahip olan ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ ise Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.
Ayrıca; İlk turda Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de ikinci turda kararı değişmedi.
Nefesler tutulup büyük gün beklenirken sanat camiasından bir hamle geldi.
Muhalif oyuncuların ikna çalışması
"Sandığa sarıl" hashtagi sosyal medyada dolaşıma girdi.
Oyuncular, şarkıcılar gibi birçok ünlü isim, kamera karşısına geçerek "sandığa sarıl" dedi.
Haluk Bilginer, Vahide Perçin, Mehmet Günsür...
Muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu safında yerlerini belli eden isimler ikna edici cümleler sarf etti.
Bu oyuncuların içlerinde; Haluk Bilginer, Ece Uslu, Sinan Tuzcu, Hasibe Özlem Eren, Mehmet Günsür, Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu yerini aldı.