Muhalif seçmenin saldırdığı gurbetçi: Pazar günü gömeceğiz sizi AK Parti logolu aracı görünce aşağı inerek gurbetçileri tahrik eden şahıs kendinden geçti. Gurbetçi vatandaşın saldırgana cevabı ise "Pazar günü gömeceğiz sizi" oldu.

ensonhaber.com

Türk siyasetinde nefesler tutuldu.

Türkiye, 28 Mayıs günü Cumhurbaşkanını seçecek.

Siyasi arena seçimlere 2 gün kala daha da hararetlenirken, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın galibiyetine kesin gözüyle bakılıyor.

Cumhur İttifakı seçmeni gönül rahatlığı ile seçim gününü beklerken, muhalif seçmen yenilgi hazımsızlığı yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında girdiği seçimleri defalarca kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin hedefi bu kez gurbetçiler oldu.

Üzerinde AK Parti logosu bulunan aracı ile ilerleyen gurbetçiler, muhalif bir sürücünün ağır tahrik içeren saldırısına uğradı.

Trafik ışıklarında durarak aşağı inen taraflar, sözlü münakaşaya girdi.

"Sizin yüzünüzden bu arabayı alamıyorum"

Türki provakatif cümleleriyle gurbetçileri tahrik etmeye çalışan şahıs, "Ben sizin yüzünden bu arabayı alamıyorum" ifadelerinin ardından genç kadının kıyafetini hedef aldı.

"Brooklyn üstü giymişsin, Alman mısın Amerikan mı?" cümlelerini kullanan şahıs genç kadını öfkelendirdi.

"Pazar günü gömeceğiz sizi"

Şahıstan küfür ve hakaret işiten gurbetçinin cevabı ise "Pazar günü bittiniz siz, gömeceğiz sizi. Sonunuz geldi." şeklinde oldu.

Tüm bunların yanında genç kadını bir kez daha hedef alan saldırgan, "Başı açık bunun." dedi.