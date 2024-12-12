Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Suriye'de tarihi muhalif devrimin çalkantısı tüm dünyada sürüyor.

Ülke içinde ise mutluluk ve gurur hakim.

61 yıllık Baas rejimi ve Esad Ailesi'nin 53 yıl süren iktidarını deviren muhalifler kutlamalara devam ediyor.

Bir yandan da bu zulüm rejimine ilişkin semboller yok ediliyor.

BABA ESAD'IN MEZARINI ATEŞE VERDİLER

Bu kapsamda muhalif gruplar, 2000 yılında ölen eski Devlet Başkanı Hafız Esad'ın Lazkiye'deki mezarını ateşe vererek tahrip etti.

YANAN MEZARDAN PAYLAŞIMLAR

O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem olurken o tarihi anlara ilişkin birçok paylaşım yapıldı.

Anıt mezarı ateşe veren muhalifler, bol bol fotoğraf çekerek paylaşım yaptı.

HAFIZ ESAD'IN İKTİDARI

Hafız Esad, 1971'den 2000 yılına kadar devlet başkanlığı yapmıştı.

10 Haziran 2000'de hayatını kaybeden Hafız Esad, memleketi Lazkiye'ye bağlı Kardaha'da defnedilmişti. Hafız Esad'ın ölümünün ardından oğlu Beşar Esad yerine geçmişti.