Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na 22 Mayıs 2020 tarihinde atanan Başkan Muhammed Cahit Şirin, senesi dolmadan görevden alındı. Vatandaşlar, Muhammed Cahit Şirin'in hayatını merak ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Muhammed Cahit Şirin, görevden alınmasıyla gündeme geldi. 22 Mayıs 2020 tarihinde göreve atanan Şirin, senesi dolmadan görevden alındı.

Vatandaşlar, ‘Muhammed Cahit Şirin kimdir?’ sorusunun cevabını merak ediyor.

Peki, Muhammed Cahit Şirin kimdir, kaç yaşında? TÜİK Başkanı Muhammed Cahit Şirin neden görevden alındı?

İşte, tüm merak edilenler...

MUHAMMET CAHİT ŞİRİN KİMDİR?

Muhammed Cahit Şirin, 1984 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Konya’da tamamlamıştır.

İyi derecede İngilizce bilen Muhammed Cahit Şirin, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur.

Ford, BP, Abbott gibi uluslararası firmalarda uzman ve yöneticilik pozisyonlarında görev almıştır.

Şirin, 2018 yılında TÜİK’te başkan yardımcılığı görevini yürütmüş, ardından 22 Mayıs 2020 tarihinde TÜİK Başkanlığı görevine vekâleten getirilmiştir.

Daha önce Ekonomi Bakanlığında danışman olarak çalışan Muhammed Cahit Şirin, 2019 yılının Haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Elif Esen’le evlenmiştir.

Çiftin nikâh şahitliğini ise Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan yapmıştır.

CAHİT ŞİRİN GÖREVDEN ALINDI

Son dönemde açıkladığı verilerle tartışma konusu olan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Muhammed Cahit Şirin görevden alınarak yerine Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı.

22 Mayıs 2020 tarihinde TÜİK Başkanlığı'na atanan Cahit Şirin'in yerine, Başkan Yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru atandı. Bu atamayla Cahit Şirin, henüz senesi dolmadan görevden alınmış oldu.