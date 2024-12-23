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Haber Merkezi

Suriye'deki tarihi değişim tüm hızıyla sürüyor.

14 yıllık iç savaş boyunca Suriye halkına desteğini hiç kesmeyen Türkiye, muhaliflerin Esad rejimini kovmasından sonra da desteğine devam ediyor.

Bu kapsamda Suriye'ye en yüksek seviyede ziyaretler de Türkiye'den oldu.

Şam'ın Esad rejiminden temizlenmesinden bir gün sonra Emevi Camii'nde MİT Başkanı İbrahim Kalın şükür namazı kılarken dün de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye bakan olarak ilk ziyareti gerçekleştirdi.

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Muhammed Colani tarafından kabul edilen Fidan, görüşme sonrasında önemli mesajlar verdi.

DİREKSİYONA YİNE COLANİ GEÇTİ

Basın toplantısının ardından ikili, Şam turu attı.

Kasyun Dağı'na doğru yola çıkan Fidan'ın bindiği aracın direksiyonuna, tıpkı İbrahim Kalın ziyaretindeki gibi yine Colani geçti.

KASYUN DAĞI'NDA ÇAY KEYFİ

Fidan ile Colani, akşam saatlerinde, Şam'da bulunan Kasyun Dağı'na giderek çay eşliğinde şehri seyretti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz da X sosyal medya hesabından ikilinin Kasyun Dağı'ndaki fotoğrafını paylaştı.

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KASYUN DAĞI'NIN ÖNEMİ

Başkent Şam'ın merkezinde kentin büyük bölümüne hakim bir yükselti olan Kasyun Dağı, Suriye'de 2011 yılında özgürlük talepleriyle başlayan halk hareketlerini rejimin şiddet yoluyla bastırmak istemesiyle patlak veren iç savaşta büyük önem kazanmıştı.

Devrik rejim, sivil unsurların çıkmasını yasakladığı dağa, Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'a bağlı 4. Tümen askerleri başta olmak üzere yoğun bir konuşlanma yapmıştı.

Aynı zamanda kentin manzarasının en iyi izlenebileceği yer olan Kasyun Dağı, başkentin savunulmasında halen stratejik önem arz ediyor.

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