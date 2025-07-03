Muhammed Yakut'un ölüm nedeni belli oldu

Türkiye, Muhammed Yakut ismini internetten öğrendi.

YouTube yayınları ile sözde ifşaat yapan Muhammed Yakut, ünlü olmak için iftira atmadığı isim bırakmadı.

Yakut, peş peşe yayınladığı iftira dolu videolarla istediği üne ulaşsa da, bununla fazla yaşayamadı.

Hollanda'da cezaevine giren ve uzun süre cezaevinde yatan Yakut, kısa süre önce tahliye oldu.

ALMANYA YOLUNDA ÖLDÜ

Tahliyesinden sonra Almanya'ya dönerken hayatını kaybetti.

Yakut'un ölümü gündeme bomba gibi düşerken, arkasında bir sır perdesi olup olmadığı merak konusu oldu.

Birçoğu sözde ifşaları nedeniyle suikasta uğrayabileceğini düşünürken gerçek ortaya çıktı.

ÖLÜM NEDENİ AŞIRI DOZ

Gerçek Gündem'den Hatice Turhan, yerel kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Yakut'un ölüm sebebini açıkladı: Aşırı doz...

Turhan, uzun yıllardır uyuşturucu bağımlısı olarak hayatını sürdüren Yakut'un, cezaevinde sık sık yoksunluk yaşadığını, tahliyesinden sonra ise bir otel odasında aşırı dozdan hayatını kaybettiğini yazdı.

Muhammed Yakut’un cenazesinin Diyarbakır’a götürüleceği öğrenildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhammed Yakut hakkında, 'nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' suçlarından tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarmıştı.

Yurt dışında olduğunun anlaşılması üzerine hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılmıştı.

Hakkında daha önce de yağma, gasp ve tehdit gibi suçlardan soruşturma ve davalar açılan Yakut, 2023 yılının Eylül ayında İspanya'nın kuzeyinde polis tarafından yakalanmıştı.