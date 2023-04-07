Muharrem Erkek açıkladı! 4 parti seçime CHP listesinden girecek CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 4 partinin CHP listelerinden seçime gireceğini söyledi.DEVA, Demokrat Parti, Gelecek ve Saadet partileri millet ittifakı protokolündeki değişikliği YSK’ya bildirildi.

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Seçimlere kısa bir süre kala ittifaklarda milletvekili listeleri belirleniyor.

9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek milletvekilliği listeleri öncesi partilerde ve ittifaklarda çalışmalar hız kazandı.

DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi CHP ile milletvekili sayısını artırma stratejisine uygun hareket etme konusunda anlaşmaya vardı.

Millet İttifakı'nın bir diğer ortapı İyi Parti ise ortak listede olmayı kabul etmedi.

Öte yandan iki parti arasında fermuar yöneti uygulanmasına karar verildi.

"Fermuar" modeliyle seçime girilecek illerdeki aday liste sıralaması, CHP ve İyi Parti'nin önceki seçimlerde aldığı oy oranı ve seçmenin eğilimine göre belirlenecek.

4 parti CHP listesinden girecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim hakkında YSK önünde konuştu.

Erkek, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi CHP listelerinden seçime gireceğini ifade etti.

YSK önünde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, şunları söyledi:

Daha önce millet ittifakı olarak protokolü sunmuştu. Bugün seçim ittifakına ek bir protokol sunduk. CHP ve İYİ Parti kendi logolarıyla seçime katılacak. Diğer dört parti CHP listelerinden seçime girecek.

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