Muharrem İnce 2018 seçimlerinde yaşananları açıkladı

2018'de yapılan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk kez zorlayanın kendisi olduğunu belirten Muharrem İnce, Seçim gecesi ortadan kaybolduğu iddialarına ise CHP'li isimleri işaret ederek cevap verdi.

2018 yılında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, seçim gecesine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın seçim gecesi "ortadan kaybolduğu" eleştirilerine yönelik konuşan Muharrem İnce, halen CHP'de görev almaya devam eden isimlerden Engin Altay, Yaşar Tüzün, Tanju Özcan ve Hasan Akgün ile birlikte yaklaşık 50- 60 kişi beraber olduklarını belirtti.

"O gece CHP'de hala görev alan çok sayıda isimle beraberdim"

Yanardağ'a yönelik sözlerine devam eden İnce, “Ben bu kadar anlattım inanmıyorsunuz. Bu arkadaşlarla beni kanalına çıkar Merdan. Merdane gibi dönme. Seçim gecesi neredeymişim açıklayalım” dedi.

"20 seçim kaybetmişler, adam kazandı lafını bana bıraktırıyorlar"

İnce, seçim gecesi gazeteci İsmail Küçükkaya'ya yazdığı "Adam kazandı" mesajına yönelik ise "Adam 20 yıldır kaybediyordu sanki! Adam 2018'de İnce tarafından ilk kez sallandı. 20 seçim kaybetmişler, adam kazandı lafını bana bıraktırıyorlar, ilk kez ben salladım” ifadelerini kullandı.

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"Merdan Yanardağ o kanalı nasıl kurduğunu biliyorum"

Muharrem İnce açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bunu yapabilir misin yapamazsın. Patronun parasını keser. Diğer kanallara sesleniyorum, çağırın konuşalım. Ya bunu yapın ya da iftira atmaktan vazgeçin. Ben bu isimlerle beraber çıkalım diyorum. Suskunluklarını anlamış değilim. Tanju Özcan, ‘İnce’nin dedikleri yüzde 99 doğru’ dedi, diğerleri de açıklasın. Benim çözümüm bu. Sıkıyorsa, yiyorsa çağırıp konuşturacaksın, benim arkamdan sallamayacaksın. O kanalı nasıl kurduğunu da biliyorum. Maaşlı bir adamsın nasıl kurduğunu da biliyorum. Söz bunları belediyeden aldığın paraları sormayacağım.”

"Belediyelerden beslenenler bağımsız gazeteci olur mu?"

Yanardağ’ın, “Fon alan gazeteciler bağımsız gazeteci olamaz” açıklaması yaptığını da belirten İnce, “Belediyelerden beslenenler bağımsız gazeteci olur mu? Haraca bağlamışsınız ya. Adına da maaş demiyorlar. Ücret karşılığı hizmet satın alıyorlar. Biz bu besleme medya düzenine karşıyız. Nerede olursa olsun bu medya düzenini yıkacağız. Aramızda para topladık kurultay için Halk TV’ye parasıyla reklam verelim dedik yayınlamadılar. Büyük müşteriyi kaçırmak istemiyorlar. Sevsinler sizin demokratlığınızı, solculuğunuzu. Solcu burada burada” dedi ve şöyle sözlerini sürdürdü:

"Her şeyi parayla ölçer hala gelmişler"

“RTÜK ceza kesince yaşasınlar diye kitaplarımı bağışladım bu kanallara. Millet milyonlarca kitap aldı, yaşasınlar diye yaptım bunu. Biz kim haksızlığa uğrarsa yanındayız. Ama bunlar her şeyi parayla ölçer olmuşlar. Parayı basarsak gösteriyorlar. Yeni kurulduk paramız yok siz gösterin olunca vereceğiz.”

"Adam 2018'de Muharrem İnce tarafından ilk kez sallandı"

“Ben bunu memleket için bir bek meselesi görüyorum. Çünkü bu zekâ memleket için bir beka meseledir. Adam 2002’de kazandı, adam 2004’te kazandı, 2007’de kazandı. Adam 2009’da yeniden kazandı. Adam 2010 referandumunu da kazandı. Adam 2011 seçimlerini de kazandı. Adam 2014’ü de kazandı. Adam 2015’te iki seçim kazandı. Adam 2016 referandumunu da kazandı. Adam 2018’de Muharrem İnce tarafından ilk kez sallandı. Adam kazandı değil sallandı. 20 seçim kaybetmişler ‘Adam kazandı’ lafını bana bıraktırıyorlar. Hadi oradan. Adamı kazandırdınız ilk kez ben salladım. “