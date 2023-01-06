Muharrem İnce: 6’lı masa sekreter arıyor

Davutoğlu’nun cumhurbaşkanının imza yetkisine ilişkin açıklamalarına değinen İnce, 6’lı masayı eleştirdi. İnce, 6’lı masadakilerin kendilerine sekreter aradıklarını söyledi.

2023 genel seçimlerine yaklaştıkça siyasi partilerin çalışmaları da hızlanıyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bursa’daydı.

İnegöl ilçesinde esnaf ziyareti yapan İnce, gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda muhalefeti hedef aldı.

PKK'ya destek veren paylaşımları ile tanınan Nuşirevan Elçi'nin, CHP Genel Merkezi'nde PKK'nın yayın organı Rudaw’a Kürtçe röportaj verirken Türk bayraklarının kaldırılmasına tepki gösteren İnce, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“20 yıldır yıpranmış bir iktidar var. Ülkeyi yönetemeyen, ülkeyi ekonomik uçurumun kenarına getirmiş, sokaklarını sığınmacılar ile doldurmuş bir iktidar var. Bunun karşısında umut olması gereken 6’lı masada da bayrak indirenler var. Türklüğü kaldıranlar var.

“Şaşkınlıkla izliyoruz”

Anayasa'nın ilk 4 maddesini kaldırmak isteyenler var, şaşkınlıkla izliyoruz. Bunlar herhalde Recep Tayyip Erdoğan’ın gizli hayranları. Erdoğan’dan kurtulalım derken, Türkiye’yi kaybedeceğiz korkuyorum. Böyle saçmalığın ortasında buluyoruz kendimizi. Boşuna demiyoruz ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket diye.”

“Kendilerine sekreter arıyorlar”

Öte yandan İnce, Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu’nun cumhurbaşkanının imza yetkisine ilişkin açıklamalarını hedef aldı.

Davutoğlu açıklamalarında, “Cumhurbaşkanı içerden veya dışardan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içinde imza yetkisine sahip şekilde bulunacaklar. Bu büyük bir teminattır. Geçiş sürecini tamamladık. Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun şunu bilecek; genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak.” ifadelerini kullanmıştı.

DHA’nın haberine göre İnce, açıklamalara yönelik şu sözleri kaydetti:

“Davutoğlu’nu izliyorum, imza atacakmış cumhurbaşkanı. Böyle cumhurbaşkanı olur mu? Kendilerine sekreter arıyorlar.

“50+1 ile seçilecek adam, yüzde 1 alan genel başkana soracak”

Yüzde 50+1 ile seçilecek adam, yüzde 1 alan genel başkana soracak, ‘Şuraya kimi müdür yapalım?’ diye. Bunlar kafalarını peynir ekmekle yediler. Türkiye’yi bu uçurumun kenarından alacağız. İktidar ortak aklı yitirmiş, muhalefet de ortak aklı yitirmiş.

“6 tane genel başkanın sekretaryasını mı yapacak cumhurbaşkanı”

2018 yılında İyi Parti bugünkü konumuna göre daha güçlü konumdaydı, CHP’ye muhtaçtı o zaman. Sayın Kılıçdaroğlu, ‘O zaman biz sana 15 milletvekili veririz. Ama sen de Muharrem İnce’yi destekle’ demedi. Şimdi kendi için ortak birlik istiyor. Acaba 2018 yılında kazanmak mı istemiyordu? Acaba Muharrem İnce kaybetsin diye mi planı vardı. Türkiye’yi bu badireden kurtaracağız. Siyasi deneyimiz buna yeterlidir. 6 tane genel başkanın sekretaryasını mı yapacak cumhurbaşkanı? Bu komediden öte bir durumdur.”

“Erken seçim diye bir şey kalmadı”

Erken seçim tartışmalarının gereksiz olduğunu söyleyen İnce, “Erken seçim diye bir şey kalmadı, seçim kapıda. Artık bu tartışmayı bırakmak lazım.” diye konuştu.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in Ankara’daki silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili de konuşan Muharrem İnce, sokakların artık güvensiz olduğunu belirterek, “Memleketin çivisi çıktı. Türkiye’de artık anayasa yok, yasa yok, güvenlik yok. Sinan Ateş’in başına gelen, hepimizin başına gelebilir. Bu ülkenin sokakları artık güvenli değil. Bu ülkenin sokaklarında gezerken hepimiz tedirginiz. Sokağa çıkan kadın da tedirgin, okula giden çocuk da tedirgin. Herkes tedirgin. Bu memlekette arkadaşlarını öldürüyorlar. Bugün ailesinin yanına başsağlığı dilemeye gideceğim. Devlet bitmiş, devletin gelenekleri, kuralları yok olmuş. Ülkenin çivisi çıkmış, o çiviyi yerine çakacağız.” ifadelerini kullandı.

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