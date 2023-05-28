Muharrem İnce eşiyle birlikte oy kullandı Birinci turda cumhurbaşkanlığı adaylığıdan birkaç gün kala ayrılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eşiyle birlikte sandık başına gitti.

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Türkiye ikinci defa sandık başında...

Aylardır devam eden yoğun gündemin sonunda seçmen ikinci kez sandığa gidecek ve Cumhurbaşkanı'nı seçecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri birinci turunda 4 aday yarıştı.

Adaylıktan çekilmesi ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olması için baskı yapıldığı iddia edilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekilmişti.

Öte yandan 14 Mayıs sonrasında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, kimi destekleyeceği merak konusu olurken çeşitli iddialarda gündeme geldi.

''Kılıçdaroğlu'na oy vermek içimden gelmiyor''

İnce'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek yarış öncesi, ''Kılıçdaroğlu'na oy vermek içimden gelmiyor'' dediği ileri sürüldü.

İnce oyunu kullandı

Seçimlere birkaç gün kala adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ikinci turda oyunu kullandı.

"Köyüme gidiyorum"

İnce sandık başında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: