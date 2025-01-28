Muharrem İnce ile CHP arasındaki görüşmeler son aşamada

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, siyasette yeni bir sayfa açma hazırlığında.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile iki kez görüşme yapan Muharrem İnce, partiye dönme isteğini açık açık dile getirdi.

Özgür Özel de bu konuya oldukça sıcak baktı.

"PARTİNİ KAPAT GEL"

Ancak iki isim arasında dönüş formülü üzerinde henüz anlaşma sağlanmış değil.

Özgür Özel, Muharrem İnce'nin partisini kapatarak CHP'ye katılmasını istedi.

CHP Lideri, Mustafa Sarıgül örneğini göstererek Memleket Partisi'nin tüm kadrolarının CHP'ye katılmasını önerdi.

Muharrem İnce ise henüz karar vermiş değil.

CHP'ye katılım için parti kurmaylarıyla görüşmeler yapan Muharrem İnce'nin önümüzdeki günlerde kararını açıklaması bekleniyor.

CHP'Lİ VEKİL DOĞRULADI

Geçtiğimiz günlerde Sözcü TV canlı yayınında konuşan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Muharrem İnce'nin geri dönüşünü şu sözlerle doğrulamıştı:

"Bendeki bilgiye göre Muharrem Bey’in Cumhuriyet Halk Partisi’ne gelmek gibi bir niyeti olduğunu herkes biliyor. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel merkez yönetiminin bu konudaki tavrını bilmiyorum. Fakat Muharrem Bey’in böyle bir isteği, 'baba ocağı'na dönüş gibi bir arzusu olduğunu biliyorum."

CHP SÖZCÜSÜ'NDEN AÇIKLAMA

Muharrem İnce'nin CHP'ye dönüşüyle ilgili CHP'den de açıklama var.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, kendisine gelen soru üzerine şunları söyledi:

"Genel Başkanımızla, partimizin yetkilileriyle her zaman görüşebilir. Bu konuda bir gelişme olacak olursa, yine Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel gerekli açıklamayı kamuoyuyla paylaşır."