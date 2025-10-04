Muharrem İnce'den Ali Babacan'a sert sözler: Siyaseten omurgasız, ahlaken müflis

Siyaset arenasında sert atışma...

Memleket Partisi’ni kapatıp yeniden CHP’ye dönen Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ı hedef aldı.

"SİYASETEN OMURGASIZ"

İnce, Babacan için "Görevi boyunca dişe dokunur tek bir icraatı olmayan çapsız, siyaseten omurgasız, ahlaken müflis" ifadelerini kullandı.

İnce ayrıca, geçmişteki ekonomi politikaları ve siyasi tutumları üzerinden Babacan’a yüklenerek "Yıllarca Tayyip abisinin sözünden çıkmayan ama zayıfladığını düşündüğü anda ilk satan beceriksiz. Az kaldı millet seni de o fotoğraf karesindekileri de yüzde yüz iskonto edip sıfırlayacak!" dedi.

“MİLLET UNUTMUYOR, HESAP GÜNÜ YAKLAŞIYOR”

İnce, Babacan’ın dünkü fotoğrafla ilgili sözlerini de hatırlatarak, "Ben gemiyi terk ettim hesap vermem diye düşünme, ayakkabı kutularından dolar çıkarken oradaydın!

Hırsızlar, liyakatsizler senin imzanın olduğu kararlarda kritik kurumlara atandı. Millet unutmuyor, hesap günü yaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

"ANA MUHALEFET TROLLERİNİN İKTİDAR TROLLERİNDEN FARKI KALMADI"

Ali Babacan ise tepkisini katıldığı bir yayında dile getirdi.

Fotoğraf üzerinden kendisine yöneltilen eleştirileri yanıt veren Babacan şu sözleri kullandı:

O fotoğrafa bakıp bize saldıranlar ‘Kurtuluş yok tek başına’ diyorlar ya, ana muhalefet daha da yalnızlaşır.



Kendi bilecekleri iş. Biz iktidar trollerinden şikâyetçiydik, ana muhalefet trollerinin de iktidar trollerinden farkı kalmadı.

FOTOĞRAF KAVGASI

Tartışmanın fitilini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve bazı muhalefet liderlerinin aynı karede yer aldığı fotoğraf ateşledi.

İnce, paylaşımında bu kareyi işaret ederek, "Bu fotoğrafa baktığınızda seçim sürecindeki itirazlarımı, isyanımı, verdiğiniz oyların kimlere gittiğini anladığınızı düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.