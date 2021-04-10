Muharrem İnce'den bildirici amirallere destek

Bildirici amirallerin haksız yere gözaltında tutulduğunu söyleyen Muharrem İnce, gözaltıların derhal son bulmasını talep etti.

Türkiye son bir haftadır, Deniz Kuvvetleri'nden emekli 104 eski amiralin milli iradeyi tehdit edip, darbe imaları barındıran skandal bildirisini konuşuyor.

Darbe çağrışımlı bildiriye başta hükümet yetkililerinden olmak üzere vatandaşlardan çok sert tepkiler gelirken muhalefet cephesinden amirallere destek geldi.

O desteklerden biri de CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi'ni partileştirme çalışmalarına devam eden Muharrem İnce'den...

İnce, emekli amirallerin gözaltında tutulmasına tepki göstererek Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

DERHAL SERBEST BIRAKIN

Amirallerin derhal serbest bırakılmasını isteyen İnce, "Emekli amirallerin bildirisinden darbe ve mağduriyet çıkarma arayışına girenler; bildirinin başlığını, tarihini ve saatini değiştirip yayınlayanlar hakkında işlem yapmalıdır. Kumpas ortaya çıkmıştır. Günlerdir gözaltında tutulan amiraller derhal serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.