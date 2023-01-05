Muharrem İnce'den ittifak açıklaması: Partilerle görüşüyoruz ocak sonu açıklarız

Muharrem İnce, partiler ile ittifak görüşmeleri yaptıklarını belirtip, "Ocak sonu gibi açıklamamızı yaparız. Zafer Partisi, Doğru Parti, DSP, Adalet Partisi ile görüşüyoruz” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e geldi.

Partisinin Vişnelik Mahallesi’ndeki il başkanlığı binasına geçen İnce’yi, İl Başkanı İsmail Ceyhan ve partililer karşıladı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muharrem İnce, 6’lı masayı eleştirdi.

"Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket"

İnce, "Karşıda muhalefete bakıyorum, bayrak kaldıran danışmanlar var. Partinin genel merkezinde basın toplantısı yapıyor, Türk bayrağını kaldırıyor, parti bayrağını koyuyor. Utanmıyor musunuz siz? Yazık, günah size be. Yazıklar olsun size. Türk bayrağını kaldıranları kendinize danışman yapıyorsunuz ya. Niye gittim CHP’den? İyi ki gitmişim CHP’den. Sizinle mi beraber olacağım? Biri bayrak kaldırıyor, öbürü ondan aşağı kalır mı? O da devrim kanunlarını kaldırıyor. Devrim kanunları yetmiyor, ilk 4 maddeyi kaldırıyor. O da yetmiyor, Türklüğü kaldırıyor. Hadi kaldırın da görelim bakalım. Bunların hepsi, Erdoğan’a çalışıyor. Muhalif falan zannetmeyin bunları. Bunların hepsi gizli Erdoğancı. Toptan göndereceğiz bunları. İktidarını da muhalefetini de toptan göndereceğiz. Onun için diyoruz ki 'Ne sağdan ne soldan, Atatürk’ün yolundan'. Onun için diyoruz ki 'Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket' diyoruz." diye konuştu.

"Erkeni geçin artık hiçbir şey kalmadı"

6’lı masanın adayını bir an önce açıklaması gerektiğini belirten İnce, "Seçime yetiştirirlerse mutlu oluruz tabii. Adayı seçimden sonraya bırakmazlarsa iyi olur. Erkeni geçin artık hiçbir şey kalmadı. Türkiye normal bir hukuk devleti olsa Erdoğan, parlamentoyu feshederse seçimi erkene alırsa bir daha aday olamaz ama YSK buna onay verir mi, aday yapar mı; dersen onu da yapacaktır. O da ayrı mesele." dedi.

"İttifak çalışmaları sürüyor"

Muharrem İnce, genel seçimlerde ittifak yapabileceklerini ve bunun için görüşmelerin sürdüğünü de açıkladı.

Ay sonunda ittifak yapacakları partileri duyuracaklarını belirten İnce, "Görüşüyoruz. Yakında, ocak sonu gibi açıklamamızı yaparız. Evet, görüşüyoruz. Zafer Partisi, Doğru Parti, DSP, Adalet Partisi ile görüşüyoruz." diye konuştu.

DHA'nın haberine göre açıklamalarının ardından İnce, sohbet ettiği partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.