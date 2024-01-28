Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Sözcü TV canlı yayınında İpek Özbey'in konuğu oldu.
CHP ile yapılan görüşmeler ve yerel seçim süreciyle ilgili zehir zemberek açıklamalar yapan İnce'ye, genel seçimlerde Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine neden olan kaset kumpası soruldu.
Kendisi olmadığına dair somut göstergeleri sıraladı
Muharrem İnce kasette olan kişinin kendisi olmadığını söyledi.
İnce, "Ben değildim. Somut göstergelerin de olması lazım. Kolunda saat var ben saat kullanmam. Koltuğunun altında kıl var ben kıllı gezmem. Ben değilim o belli" şeklinde konuştu.
Verdiği cevapla stüdyoyu bile şaşırttı
O esnada sunucu Özbey, "Yani tek şey bu muydu?" diye sorunca İnce'den hem stüdyoyu hem de ekran başındaki izleyenleri şaşkına çeviren bir cevap geldi.
İnce bu kez de, "Başka şey de vardı da onu ben söyleyemem" dedi.
Muharrem İnce'nin cevabı sonrası konuşan İpek Özbey ise, "Yok yok hayır" diyerek güldü.
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