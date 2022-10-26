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    Muharrem İnce’den kimyasal silah tepkisi: Terbiyesize bak

    Balıkesir’de seçim çalışması yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kimyasal silah iddialarına ilişkin konuştu. İnce, “Terbiyesize bak, kimyasal silah TSK'nın envanterinde yok” dedi.
    • 26.10.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 17:58
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    Muharrem İnce’den kimyasal silah tepkisi: Terbiyesize bak

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bu kez Balıkesir’de CHP’ye yüklendi.

    Son dönemin gündemden düşmeyen 'TSK kimyasal silah kullanıyor' iddiasının sorulduğu İnce, ayrıldığı partisine verdi, veriştirdi.

    “Terbiyesize bak”

    Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın iddiasını CHP’nin desteklediğini ileri süren İnce, “Biri çıkıyor, 'Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullandı' diyor. Terbiyesize bak, kimyasal silah TSK'nın envanterinde yok. Hiçbir zaman kullanmamış, PKK'ya yağcılık yapıyor. Hepsine yakışıyor da Atatürk'ün partisine yakışıyor mu? Bence yakışmıyor. Bu yüzden dolayı ben de kendimi oraya yakıştıramadığım için ayrıldım. İnsanüstü bir gayretle çalışacağız. Her gördüğüm insanla konuşacağım. Bir oy bir oydur.” dedi.

    Muharrem İnce’den kimyasal silah tepkisi: Terbiyesize bak #1

    “Kimsenin hakkını yemiyoruz”

    Seçimdeki oy oranı ile ilgilenmediklerini savunan İnce, barajı geçeceklerini söyledi.

    İHA'nın haberine göre İnce, "Haklı bir davanın peşindeyiz, kimsenin hakkını yemiyoruz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyoruz. Mesela ‘Ne işimiz var Libya'da’ demiyoruz, ‘Libya'ya asker gönderin’ diyoruz. Niye? Akdeniz'deki hakkımızı korumak için. CHP gibi, ‘Azerbaycan'a niye yardım ediyorsun’ demiyoruz. Onun için CHP'den ayrıldım zaten. Azerbaycan'a daha fazla yardım edilmesini istiyoruz. Libya tezkeresine İyi Parti, 'evet' oyu veriyor. CHP 'hayır' oyu veriyor.” diye konuştu.

    Muharrem İnce’den kimyasal silah tepkisi: Terbiyesize bak #2

    “Kılıçdaroğlu partide sıkıştı”

    İnce, “Siz benim kardeşimsiniz, sizinle yıllarca mücadele ettik. Ama büyük oyunu görün. Ben ayrıldım, siz de büyük oyunu görün. Büyük oyun ne? Kılıçdaroğlu partide sıkıştı, ‘Muharrem İnce genel başkan adayı’ diyelim. Hemen Kılıçdaroğlu’nun önüne bir mermi koyuyorlar. Ya bir yumruk atıyorlar ya bir fezleke gönderiyorlar, hemen parti Kılıçdaroğlu’nun etrafına gidiyor, 'Genel başkanımızı yedirmeyiz, sahip çıkacağız' diyorlar. İyi sahip çık al senin olsun, tepe tepe kullan.” ifadelerini kullandı.

    Muharrem İnce’den kimyasal silah tepkisi: Terbiyesize bak #3

    “Bu oyunu bozacağız”

    “Erdoğan Kılıçdaroğlu'ndan, Kılıçdaroğlu da Erdoğan'dan gayet memnun.” diyen İnce, şu ifadelere yer verdi:

    “Mutlu, mesut yaşıyorlar. Bir büyük oyun var, bu oyunu bozacağız. Bize 'ayrıldın gittin' diye laf edenler oluyor mu, oluyor. Bana laf edenler Erdoğan’a oy verenlere koyun diyor mu, diyorlar. Kendilerini bir gözden geçirirlerse çok mutlu olurum. Öyle millete demek kolay. Kendini bir gözden geçir. Bir büyük oyunun parçası olmayın.”


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