Muharrem İnce'nin çekilmesi Erkan Baş'ın sözünü akıllara getirdi Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce için adaylıktan çekilme çağrısı yapan Erkan Baş'a, verdiği söz hatırlatıldı.

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Seçime 3 gün kala hareketli anlar yaşanıyor.

Sosyal medyada hakkında karalama kampanyası yapılan Muharrem İnce, suskunluğunu bozdu.

Memleket Partisi Genel Merkezi önünde açıklamalarda bulunan İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu.

"Vekil adaylığından çekileceğim"

Uzun zamandır İnce'nin adaylıktan çekilmesi için çağrı yapanlardan biri olan TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise geçtiğimiz günlerde şu ifadeleri kullanmıştı:

"Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekilirse ben de milletvekilli adaylığından çekileceğim. Hatta bölgemde Memleket Partisi'nin adayını destekleyeceğim."

Şeref sözü verdi

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinden hemen sonra gözler Erkan Baş'a çevrildi. Şeref sözü veren Baş'ın ne karar alacağı merak konusu olurken, henüz bir açıklama gelmedi.