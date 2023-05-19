Muharrem İnce'nin köyünde Cumhurbaşkanı Erdoğan galip geldi Muharrem İnce’nin Yalova'daki köyünde vatandaşlar, tercihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yana kullandı. Erdoğan, Elmalık köyünde oyların yüzde 67,73’ünü alırken, Kılıçdaroğlu ise yüzde 22,5 oy aldı.

İHA

14 Mayıs seçimleri geride kalırken, Cumhurbaşkanı adaylarına en fazla hangi bölgelerden oy geldiği de netleşmeye başladı.

Bu bölgelerden birisi de Muharrem İnce'nin köyü oldu.

Seçimler öncesi cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin köyünde vatandaşlar, tercihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yana kullandı.

Erdoğan aldığı oy ile Kılıçdaroğlu'na fark attı

Köyde kurulan 5 sandıkta toplam 980 oy alan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yaklaşık üç kat fark attı.

Köyde oyların yüzde 67.73’ünü Erdoğan alırken, Kılıçdaroğlu ise 322 oyla yüzde 22,5'te kaldı.

Muharrem İnce adaylıktan çekilmesine rağmen köylülerinden 57 oy aldı. Elmalık’ta Sinan Oğan’a ise 88 oy çıktı.