Muharrem İnce’ye ait olduğu iddia edilen görüntülere soruşturma: 17 gözaltı kararı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili sosyal medyadan sahte belge ve fotoğraflar paylaşarak dezenformasyon faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yurt dışında bulunan 4 şahıs hakkında da yakalama emri talep edildi.

İHA

Adaylıktan çekilmesi ve Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olması için baskı yapıldığı öne sürülen Memleket Partisi Muharrem İnce, geri adım attı.

Bu geri adımın altından ise kaset şantajı ve kumpası çıktı.

İnce’ye yönelik gerçekleştirildiği öne sürülen "kumpas" üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Twitter üzerinden yayılan fotoğraflar incelemeye alındı.

17 gözaltı kararı

Sosyal medya hesapları üzerinden sahte belge ve fotoğraflar paylaşılarak dezenformasyon faaliyetlerinin yürütüldüğü, bahse konu fotoğrafların ise yurt dışı menşeili farklı sitelerden alınmış görüntüler, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğunun tespit edildiği belirtildi.

İşin gerçeğini araştıran savcılık, 17 şüpheli isme ulaştı.

Bu şüphelilerin şantaj, tehdit, belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarını işledikleri belirlendi.

Savcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yurt dışındaki 4 şüpheli için yakalama emri