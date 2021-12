Muharrem Kasapoğlu'ndan belediyelere iş birliği çağrısı

Belediyelerin, bakanlığın en önemli paydaşı olduğunu söyleyen Muharrem Kasapoğlu, yurtlar konusunda yapılan algı çalışmalarına da izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Kızılcahamam’da iki gün süren AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı'nda Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, belediye başkanlarına sunum yaptı.

Açıklamalarında iş birliği vurgusu yapan Bakan Kasapoğlu, belediyelerin, bakanlığın en önemli paydaşları olduğunun vurguladı.

"ESAS OLAN, ALT YAPIYI VERİMLİ KULLANABİLMEK"

Türkiye’nin tüm illerinde, tüm ilçelerinde ciddi bir alt yapıyı belediyelerle el ele vererek çok farklı bir noktaya getirdiklerine işaret ederek, belediye başkanlarına daha güçlü iş birliği çağrısı yapan Bakan Kasapoğlu, "Burada esas olan bu alt yapıyı, bu tesisleri verimli ve etkin bir şekilde kullanabilmek. Bizim odağımızda genciyle, çocuğuyla, kadınıyla insan var… Toplumun bütün kesimleri bu hizmetlerden azami ölçüde istifade etsin istiyoruz ve bunun için yerel yönetimlerimizle iş birliğinin hayatî olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak belediyelere kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Bakan Kasapoğlu, bakanlık olarak imkanlarının her birinin belediyelerin hizmetinde olduğunu vurguladı.

"AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ HER ŞEYDEN ÖNCE ÜRETİMDİR, VERİMLİLİKTİR"

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın toplumun tümüne dokunan bir bakanlık olduğuna işaret ederek, "Türkiye’nin genç bir nüfus olması, 20 milyondan fazla gencin ülkemizde çok güçlü bir potansiyel olarak var olması büyük bir şans. Bütün kaynaklarımızı bu gençler için seferber etmek, onları çağımızın koşullarına en güçlü biçimde hazırlamak önceliğimizdir." diyen Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Hizmet alanlarımızdan bir diğeri de spor… Yaşı, cinsiyeti olmayan insan bedenine, ruhuna, sosyal hayatına bütüncül olarak iyi gelen belki de tek olgu spor. Bir şehrin genç ve spor dostu olması; o şehrin de enerjisini yükseltir, ışığını çoğaltır. Çünkü gençler dünyanın aydınlık yüzüdür. Şehirlerimiz daha çok parlasın, kentlerimizin ruhu hep diri kalsın istiyorsak gençleri ve sporu şehrimizle bütünleştirecek faaliyetler hep birlikte güçlendirmeliyiz. O yüzden kadınıyla erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla sporu tabana yayma anlayışı içerisindeyiz. Bakanlığımız her evde, her ailede etkisi olan, hizmet alanı olan bir bakanlık. O yüzden son 19 yılda tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi gençlik ve spor alanında da ciddi bir devrim gerçekleşti. AK Parti belediyeciliğinin 1994’te Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla başlayan bir felsefesi var. AK Parti belediyeciliği nedir? AK Parti belediyeciliği her şeyden önce üretimdir, verimliliktir, kaynakların etkin kullanılmasıdır. Gönüllere dokunulmasıdır, tevazudur, şeffaflıktır, dürüstlüktür, ayrımcılık yapmamaktır."

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte pek çok paydaşta olduğu gibi özellikle belediyelerle çok sıkı bir iş birliği gerçekleştirdiklerini, Türkiye’nin tüm illerinde, tüm ilçelerinde ciddi bir alt yapıyı belediyelerle el ele vererek çok farklı bir noktaya getirdiklerini dile getirdi.

Burada esas olanın bu alt yapıyı, bu tesisleri dolu dolu, etkin bir şekilde kullanabilmek olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, belediye başkanlarından toplumun tüm kesimlerini bu tesislerden çok güçlü bir şekilde istifade ettirmelerini istedi.

"YURTLAR KONUSUNDA ALGI ÇALIŞMALARINA İZİN VERMEYİN"

Bakan Kasapoğlu, Türkiye’deki toplam yurt kapasitesinde 182 binden 750 bine yaklaşan bir artış sağladıklarını, Türkiye’deki yurt kapasitesinin dünyada eşi benzeri olmayan bir düzeyde olduğunu dile getirerek, belediye başkanlarına "Sizlerden özellikle istirhamım, bu alandaki algı çalışmalarına izin vermeyelim. Bu yurt konusu maalesef birilerinin, iyi niyetli olmayanları istismar ettiği bir konuydu. Şükürler olsun onu aştık." diye seslendi.

Bakan Kasapoğlu, AK Parti belediyeciliğinde gençliğin öncelikli bir konu olduğunu vurgulayarak, kendisinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde kurduğu gençlik meclisinde çalışmalara başladığını anlattı. Bakan Kasapoğlu, illerdeki gençlik meclisleri çalışmalarının daha da güçlendirilmesi kanaatinde olduğunu söyledi.

"SİZLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAMIZA İHTİYAÇ VAR"

Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin dört bir tarafında 81 ilde 395 gençlik merkezi ve 287 genç ofisi bulunduğunu, sadece bakanlığın değil belediyelerinde gençlik merkezi çalışmaları olduğunu belirterek şöyle konuştu;

"Bu noktada yine kurum ayrımı yapmadan tüm tesisleri sahiplenmemiz gerekiyor. Gençlik merkezlerini nasıl daha dolu bir şekilde kullanırız? Buradaki sosyal, kültürel, bilimsel, sportif faaliyetleri nasıl daha çok destekleriz? Bunun arayışı içerisinde olmamız gerekiyor. İlçenin, ilin belediye başkanı olarak buralardaki imkanları güçlendirme adına buraları daha sıkı kullanma adına sizlerle iş birliği yapmaya ihtiyacımız var. Genç ofis çalışması başlattık. Genç ofislerin bir kısmı üniversite kampüslerinde diğerleri liselerde, ortaokullarda ve mahallelerde. Bunları güçlendirmek daha dolu bir içeriğe ulaştırmak da yine birlikte başarabileceğimiz bir konu. Biz ancak birlikte olduğumuz müddetçe, el ele omuz omuza verdiğimiz müddetçe çok daha başarılı oluruz. O yüzden sizden istirhamım gençlik merkezlerimizi, gençlik ofislerimizi dolu dolu kullanmanız."

Bakan Kasapoğlu, bir başka önem verdikleri konunun Gençlik Kampları olduğunu, gençlik kamplarının sayısını 5’ten 43’e çıkardıklarını, bu yıl 14 belediyeyle gençlik kamplarında faaliyetler gerçekleştirdiklerini anlatırken, "Bu kamplarımızdaki iş birliğimizi, beraberliğimizi daha da güçlendirelim." çağrısı yaptı.

"TESİSLERİMİZİ KENDİ TESİSİNİZ GİBİ GÖRÜN"

Bakan Kasapoğlu, Türkiye’de sportif alt yapı ve tesisleşme noktasında ciddi bir noktaya geldiklerinin altını çizerek, "Bu devasa alt yapıyı daha etkin kullanmak zorundayız. Tesislerin kullanımı verimliliği ve etkinliğiyle ilgili çalışmalar yapalım. Bu tesisleri kendi tesisleriniz gibi görün. Bizim bu tesisleri gece gündüz kullanmamız lazım." dedi.

Bakan Kasapoğlu, kadınları toplumun öncüsü olarak gördüklerini, bu nedenle "Kadın odaklı spor" dediklerini ifade ederek, toplumsal spor seferberliğini belediyelerin lokasyonunda ortaya koyabilmenin önemine dikkat çekti. Bakan Kasapoğlu, belediye başkanlarından ve yöneticilerinden bizzat sporla hemhal olmalarının önemini vurguladı.

"YÜZME BİLMEYEN KALMASIN"

Bakan Kasapoğlu, hayata geçirdikleri "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’’ ile pandemiye rağmen 2 yıllık süreçte 3 milyon kişiye ulaştıklarını dile getirerek, projeyi valilik ve belediyelerin iş birliği ile yürüttüklerini hatırlattı. Bu projeyi daha yukarı taşıma niyetleri olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Siz değerli başkanlarımızdan bu projeyle ilgili desteğinizi, ilginizi ve tüm imkanlarınızı seferber etmenizi istirham ediyorum." dedi.

"TESİSLERİMİZİN ETKİN KULLANILMASI LAZIM"

Bakan Kasapoğlu, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bulunan stadyumları geride bırakan stadyumlar inşa ettiklerini belirterek, "Stadı, belediye kulübe devrediyor, kulüp ise kapısını başkasına açmıyor. Böyle bir lüks yok. Bu statlar milletimizin bize emaneti. Buraları etkin kullanmamız lazım. Statlardaki değerlendirilmeyen alanları, spor alanlarını halkımıza açmamız lazım. Bununla ilgili belediyelerimizle iş birliği başlatalım. Stadyumların ayın sadece 2 günü değil, günün her saati halkımızın hizmetinde olması yapılış amacına hizmet eder. Stadyumların uygun yerlerine lise, gençlik merkezi, kütüphane, fitness merkezi vs. yapılabilir." şeklinde konuştu.

Yapımı sürenlerin dışında ülke genelinde 2 bin 281 semt sahası inşa ettiklerini, bu tesislerin pek çoğunu öğrenciler öncelikli olarak yararlansın diye okul bahçelerine yaptıklarını anlatan Bakan Kasapoğlu, belediye başkanlarından okulların kapalı olduğu dönemlerde bu tesislerin halka açılması çağrısı yaptı. Bakan Kasapoğlu, "Bu konuda karşımıza çıkabilecek engelleri aşmamız lazım. İlin valisi, belediye başkanı, milli eğitim müdürüyle birlikte burayı etkin kullanmalıyız. Yapılan tesisler kullanılmazsa görevimizi yerine getirememiş sayarız kendimizi. Gelin varsa bir sorun bunu birlikte çözelim." dedi.

"PROTOKOL İMZALAMAK İÇİN BİZE SÜRATLE ULAŞIN"

Bakan Kasapoğlu, başlattıkları 10 bin pota projesi kapsamında 66 il, 543 ilçede 5 bin 851 adet pota yapım protokolü imzaladıklarını ve bunu 81 ile yaymak istediklerini belirterek, "Sizlerden ricam bu konuda bakanlığımla protokolü imzalamadıysanız bize süratle ulaşın. İnşallah 1 yıl içinde Türkiye genelinde 10 bin pota projemizi tamamlayacağız. Bu sahaları da diğer tesislerde olduğu gibi verimli kullanmamız lazım. Sokak basketbolu turnuvaları ile bu alandaki altyapıyı güçlendirmemiz lazım." diye konuştu.

"GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARIMIZA DESTEK OLUN"

Bakanlık olarak 2019 yılını Gönüllülük Yılı ilan ettiklerini ve yerel yönetimlerle, bakanlıklarla, üniversitelerle farklı iş birliği protokolleri gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Gönüllülüğün ne kadar önemli olduğunu ülkemizin yaşadığı üzücü afet felaketlerinde gördük. Gençlerimiz afetlerle mücadelede ön saflarda yer aldı." dedi.

Gönüllülük konusunda belediyelerle iş birliği çağrısını yineleyen Bakan Kasapoğlu, "Gelin gönüllülük çalışmalarına birlikte destek olalım. Ülkemiz için anlamlı ve çok ciddi katkılar verecektir. 43 belediye ile gönüllülük protokolü imzalamışız. Burada 853 belediye var. Bu sayıyı artırmamız lazım. Gönüllü kart uygulamamız var belediyelerle. Gönüllü gençlerin belediyelerin etkinliklerinden ücretsiz faydalanmasına yönelik uygulamayı yaygınlaştırabiliriz." şeklinde konuştu.

"BİZDEN İSTEYİN, SİZE DESTEK OLALIM"

Bakan Kasapoğlu, pandemi sürecinde hareketsizliğin arttığını, bunu aşmak için 2022 yılında hareketlilik çalışması ortaya koyacaklarını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, "Karantina döneminde çocuklar okula gidemedi, hareketsiz kaldı, bilgisayar ve telefonu daha fazla kullanır oldu. İşte bağımlılığı ve hareketsizliği azaltmak sorunları daha karmaşık hale gelmeden çözmek için el birliğiyle çalışma başlatmamız lazım. Siz değerli belediyelerimize çabalarınızı artırmanızı öneriyorum. Bizden proje isteyin, antrenör isteyin biz de size destek verelim." dedi.

İstihdam konusunda önemli projeler başlatacaklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, bakanlık yurtlarında gençlere yönelik pilot uygulamaya başladıklarını anlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte belediyeleri kapsayan 2022 yılında 60 bin gence istihdam sağlayacak bir çalışma başlattıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizin istihdamına yönelik çabaları birlikte geliştirebileceğimize inanıyorum, projelerinize de açık olduğumu ifade etmek istiyorum." dedi.

"65 BİN ÇALIŞMA ARKADAŞIMLA HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

Bakan Kasapoğlu, belediye başkanlarına yönelik sunumunu şu sözlerle tamamladı:

‘’Bulunduğumuz illerdeki yurtlara sahip çıkalım. Yurtlardaki gençlerin yanına gidelim. Tesislerimizin kapısının 7/24 açık tutulması, uzak tesislere ücretsiz ulaşım önemli. Ülke genelinde 65 bin çalışma arkadaşımızla her zaman yanınızdayız. Sürekli istişare halinde olalım. Önerilerinize, projelerinize açığız. Hayallerimizi, vizyonumuzu geniş tutalım.”